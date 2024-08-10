У Львові жінка вп'яте народила шляхом кесаревого розтину

Лікарі та породілля. Фото: Лікарня Святої Анни Першого медоб’єднання Львова

У Лікарні Святої Анни Першого медоб’єднання Львова відбулася унікальна операція — пʼятий кесарів розтин у однієї жінки. В результаті операції на світ з'явився хлопчик Максим.

Про це повідомила пресслужба Лікарні Святої Анни Першого медоб’єднання Львова у п'ятницю, 9 серпня.

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38-річна Галина Карп’як з села Бачів Львівської області завжди мріяла про велику родину і поділяла цю мрію зі своїм чоловіком. Обидва вони виросли в багатодітних сім’ях і бажали відтворити цей досвід у своєму житті. Їхній перша донечка з'явилася на світ через кесарів розтин за медичними показаннями, а наступні дві донечки також народилися таким же способом. Однак батьки не втрачали надії на появу сина.

Незважаючи на медичні застереження і ризики, пов’язані з новою операцією, Галина і її чоловік вирішили спробувати ще раз. Їхня четверта вагітність принесла їм довгоочікуваного сина, але на цьому їхня історія не закінчилася. Минулого року Галина дізналася про нову вагітність. Хоча непередбачене зачаття і ризики для її здоров’я були значними, жінка навіть не думала про аборт. Вона була твердо налаштована народити дитину.

"Діти — це мій сенс життя, покликання і місія. Мені б не піднялася рука. Я кожного ранку встаю в шостій ранку: прибираю, перу, готую їм їжу. Це фізично дуже складно. Попри це я роблю це щодня з радістю, бо відчуваю ту найщирішу дитячу любов і увагу", — заявила породілля.

Галина перебувала на обліку в місцевій лікарні, проте з самого початку планувала народжувати лише у Львові, в Лікарні Святої Анни

"Я працюю в цій лікарні вже понад 20 років. У моїй практиці такий випадок трапився вперше — пʼятого кесарева. Оперувала вагітних максимум вчетверте. Утім щоразу — це неабиякий медичний виклик. Такі операції вимагають високої кваліфікації та підготовки. Ми завжди ретельно готуємося до таких випадків, проводимо додаткові обстеження і залучаємо до втручання велику команду, аби зберегти здоров’я і матері, і дитини",— заявила лікар-гінеколог.

30 липня, після проведення кесаревого розтину, в родині Карпʼяків з’явився пʼятий малюк, який став другим хлопчиком у сім’ї. Дитина народилася на 37-му тижні вагітності, вага склала 2800 г, а зріст — 50 см. Старші брати і сестри вибрали ім’я для новонародженого — Максим.

Операцію провели лікарі Світлана Гаврилюк, Ірина Кухаєвич, Олег Долатказін та Юрій Мрочко.