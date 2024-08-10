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Женщина в пятый раз родила путем кесарева сечения — львовские врачи провели уникальную операцию

10 августа 2024 00:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львове женщина пятый раз родила путем кесарева сечения
Врачи и роженица. Фото: Больница Святой Анны Первого медобъединения Львова
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Больнице Святой Анны Первого медобъединения Львова состоялась уникальная операция — пятое кесарево сечение у одной женщины. В результате сделки на свет появился мальчик Максим.

Об этом сообщила пресс-служба Больницы Святой Анны Первого медобъединения Львова в пятницу, 9 августа.

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38-летняя Галина Карпьяк из села Бачев Львовской области всегда мечтала о большой семье и разделяла эту мечту со своим мужем. Оба они выросли в многодетных семьях и желали воспроизвести этот опыт в своей жизни. Их первая дочь появилась на свет из-за кесарева сечения по медицинским показаниям, а следующие две дочери также родились таким же способом. Однако родители не теряли надежды на появление сына.

Несмотря на медицинские оговорки и риски, связанные с новой операцией, Галина и ее муж решили попробовать еще раз. Их четвёртая беременность принесла им долгожданного сына, но на этом их история не закончилась. В прошлом году Галина узнала о новой беременности. Хотя непредвиденное зачатие и риски для ее здоровья были значительными, женщина даже не думала об аборте. Она была твердо настроена родить ребенка.

"Дети — это мой смысл жизни, призвание и миссия. Мне бы не поднялась рука. Я каждое утро встаю в шесть утра: убираю, стираю, готовлю им еду. Это физически очень сложно. Несмотря на это я делаю это каждый день с радостью, потому что чувствую ту самую искреннюю детскую любовь и внимание", — заявила роженица.

Галина состояла на учете в местной больнице, однако изначально планировала рожать только во Львове, в Больнице Святой Анны

"Я работаю в этой больнице уже более 20 лет. В моей практике такой случай произошел впервые — пятого кесарева. Оперировала беременных максимум в четвертый раз. Впрочем, каждый раз — это большой медицинский вызов. Такие операции требуют высокой квалификации и подготовки. Мы всегда тщательно готовимся к таким случаям. , проводим дополнительные обследования и привлекаем к вмешательству большую команду, чтобы сохранить здоровье и матери и ребенка", — заявила врач-гинеколог.

30 июля, после проведения кесарева сечения, в семье Карпьяков появился пятый малыш, ставший вторым мальчиком в семье. Ребенок родился на 37-й неделе беременности, вес составил 2800 г, а рост — 50 см. Старшие братья и сестры выбрали имя для новорожденного — Максим.

Операцию провели врачи Светлана Гаврилюк, Ирина Кухаевич, Олег Долатказин и Юрий Мрочко.

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