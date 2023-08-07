700 кг ікри та е-сигарети: на кордоні виявили контрабанду на 5 млн грн

Вилучена ікра правохоронцями. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Львівські митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався ввезти в Україну контрабандних електронних цигарок та ікри на 5 мільйонів гривень. Чоловіка затримали на українсько-польському пункті пропуску "Рава-Руська".

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Деталі затримання

"31-річний водій в’їжджав в Україну мікроавтобусом "Опель". За ініціативи прикордонників оперативно-розшукового підрозділу Львівського загону авто скерували для додаткової перевірки. Під час спільного з працівниками митниці огляду прикордонники виявили серед особистих речей водія майже 700 кг ікри. Окрім того, за декоративною обшивкою авта та у спеціально виготовленому тайнику між підлогою та днищем автомобіля, оглядовики виявили 4 380 одиниць електронних сигарет", — йдеться у повідомленні.

Електронні сигарети вилучені правоохоронцями. Фото: Держприкордонслужба

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Товар та транспортний засіб вилучили. За ринковими цінами орієнтовна вартість вилученого складає близько 5 млн гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині працівники Жовківської окружної прокуратури затримали 21-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік за 5 500 євро переправляв військовозобов’язанах за кордон.

Також, ми писали, що на Львівщині прикордонники вилучили у чоловіка мікроавтобус із сигаретами у стелі. Прикордонники у пункті пропуску "Шегині" у 37-річного українця, мешканця Львівщини, вилучили мікроавтобус Volkswagen. За даними працівників митниці, чоловік виявився контрабандистом, у якого під обшивкою стелі автомобіля знайшли 550 пачок сигарет.