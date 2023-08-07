700 кг икры и е-сигареты: на границе обнаружили контрабанду на 5 млн грн

Изъята икра правоохранителями. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Львовские таможенники задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося ввезти в Украину контрабандных электронных сигарет и икры на 5 миллионов гривен. Мужчину задержали на украинско-польском пункте пропуска "Рава-Русская".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница .

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Детали задержания

"31-летний водитель въезжал в Украину микроавтобусом "Опель". По инициативе пограничников оперативно-розыскного подразделения Львовского отряда авто направили для дополнительной проверки. Во время совместного с работниками таможни досмотра пограничники обнаружили среди личных вещей водителя почти 700 кг икры. Кроме того, за декоративной обшивкой автомобиля и в специально изготовленном тайнике между полом и днищем автомобиля, обнаружили 4 380 единиц электронных сигарет", — говорится в сообщении.

Электронные сигареты изъяты правоохранителями. Фото: Госпогранслужба

По этому факту работники таможни составили протокол. Товар и транспортное средство изъяли. По рыночным ценам ориентировочная стоимость изъятого составляет около 5 млн. грн.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области работники Жовковской окружной прокуратуры задержали 21-летнего жителя Ивано-Франковска. Человек за 5 500 евро переправлял военнообязанных за границу.

Также мы писали, что на Львовщине пограничники изъяли у мужчины микроавтобус с сигаретами в потолке. Пограничники в пункте пропуска "Шегини" у 37-летнего украинца, жителя Львовщины, изъяли микроавтобус Volkswagen. По данным работников таможни, мужчина оказался контрабандистом, у которого под обшивкой потолка автомобиля обнаружили 550 пачек сигарет.