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На Львівщині прикордонники вилучили у чоловіка мікроавтобус із сигаретами у стелі

17 липня 2023 13:55
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині прикордонники вилучили у чоловіка мікроавтобус через контрабанду сигарет
Прикордонник оглядає мікроавтобус. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні вночі, 17 липня, прикордонники у пункті пропуску "Шегині" у 37-річного українця, мешканця Львівщини, вилучили мікроавтобус Volkswagen. За даними працівників митниці, чоловік виявився контрабандистом, у якого під обшивкою стелі автомобіля знайшли 550 пачок сигарет.

Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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Деталі затримання 

"37-річний мешканець Львівщини прямував до Польщі. У пункті пропуску "Шегині" прикордонники спільно з митниками вилучили у чоловіка контрабандні сигарети, які знайшли під час додаткового огляду у мікроавтобусі Volkswagen. 550 пачок цигарок Compliment та West без марок акцизного збору були сховані під обшивкою стелі мікроавтобуса. Виявити сигарети допоміг службовий собака", — йдеться у повідомленні.

Вилучені працівниками митниці сигарети. Фото: Західного регіонального управління Держприкордонслужби
Вилучені працівниками митниці сигарети. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Додамо, працівники митниці склали протокол на контрабандиста, а сигарети та мікроавтобус у нього було вилучено.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у  Львівській області директор IT-компанії "Рансайт" намагався нелегально виїхати з України з фейковою довідкою медкомісії про непридатність до служби. "Документ" він знайшов в інтернеті. 

Також, ми  писали, що на Львівщині затримали подружжя, яке намагалось перевезти ухилянта за кордон. Організатори схеми спробували обхитрити прикордонників, заховавши ухилянта в багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів в авто.

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