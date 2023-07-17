На Львівщині прикордонники вилучили у чоловіка мікроавтобус через контрабанду сигарет

Прикордонник оглядає мікроавтобус. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Сьогодні вночі, 17 липня, прикордонники у пункті пропуску "Шегині" у 37-річного українця, мешканця Львівщини, вилучили мікроавтобус Volkswagen. За даними працівників митниці, чоловік виявився контрабандистом, у якого під обшивкою стелі автомобіля знайшли 550 пачок сигарет.

Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Читайте також:

Деталі затримання

"37-річний мешканець Львівщини прямував до Польщі. У пункті пропуску "Шегині" прикордонники спільно з митниками вилучили у чоловіка контрабандні сигарети, які знайшли під час додаткового огляду у мікроавтобусі Volkswagen. 550 пачок цигарок Compliment та West без марок акцизного збору були сховані під обшивкою стелі мікроавтобуса. Виявити сигарети допоміг службовий собака", — йдеться у повідомленні.

Вилучені працівниками митниці сигарети. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Додамо, працівники митниці склали протокол на контрабандиста, а сигарети та мікроавтобус у нього було вилучено.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області директор IT-компанії "Рансайт" намагався нелегально виїхати з України з фейковою довідкою медкомісії про непридатність до служби. "Документ" він знайшов в інтернеті.

Також, ми писали, що на Львівщині затримали подружжя, яке намагалось перевезти ухилянта за кордон. Організатори схеми спробували обхитрити прикордонників, заховавши ухилянта в багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів в авто.