Во Львовской области пограничники изъяли у мужчины микроавтобус из-за контрабанды сигарет

Во Львовской области пограничники изъяли у мужчины микроавтобус с сигаретами в потолке
Сегодня ночью, 17 июля, пограничники в пункте пропуска "Шегини" у 37-летнего украинца, жителя Львовской области, изъяли микроавтобус Volkswagen. По данным работников таможни, мужчина оказался контрабандистом, у которого под обшивкой потолка автомобиля обнаружили 550 пачек сигарет.
Об этом информирует прессслужба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Детали задержания
"37-летний житель Львовщины направлялся в Польшу. В пункте пропуска "Шегини" пограничники совместно с таможенниками изъяли у мужчины контрабандные сигареты, которые нашли во время дополнительного осмотра в микроавтобусе Volkswagen. 550 пачек сигарет Compliment и West без марок акцизного сбора были спрятаны под обшивкой потолка микроавтобуса. Обнаружить сигареты помогла служебная собака" , — говорится в сообщении.
Добавим, работники таможни составили протокол на контрабандиста, а сигареты и микроавтобус у него были изъяты.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области директор IT-компании "Рансайт" пытался нелегально выехать из Украины с фейковой справкой медкомиссии о непригодности к службе. "Документ" он обнаружил в интернете.
Также, мы писали, что на Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти уклониста за границу. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав уклониста в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.