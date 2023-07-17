Во Львовской области пограничники изъяли у мужчины микроавтобус из-за контрабанды сигарет

Пограничник осматривает микроавтобус. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Сегодня ночью, 17 июля, пограничники в пункте пропуска "Шегини" у 37-летнего украинца, жителя Львовской области, изъяли микроавтобус Volkswagen. По данным работников таможни, мужчина оказался контрабандистом, у которого под обшивкой потолка автомобиля обнаружили 550 пачек сигарет.

Об этом информирует прессслужба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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Детали задержания

"37-летний житель Львовщины направлялся в Польшу. В пункте пропуска "Шегини" пограничники совместно с таможенниками изъяли у мужчины контрабандные сигареты, которые нашли во время дополнительного осмотра в микроавтобусе Volkswagen. 550 пачек сигарет Compliment и West без марок акцизного сбора были спрятаны под обшивкой потолка микроавтобуса. Обнаружить сигареты помогла служебная собака" , — говорится в сообщении.

Изъятые работниками таможни сигареты. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

Добавим, работники таможни составили протокол на контрабандиста, а сигареты и микроавтобус у него были изъяты.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области директор IT-компании "Рансайт" пытался нелегально выехать из Украины с фейковой справкой медкомиссии о непригодности к службе. "Документ" он обнаружил в интернете.

Также, мы писали, что на Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти уклониста за границу. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав уклониста в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.