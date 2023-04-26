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74-річна львівська волонтерка виграла три медалі на марафоні у Кракові

26 квітня 2023 18:39
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Марта Байдака
Журналіст
74-річна львівська волонтерка виграла три медалі на марафоні у Кракові
Лариса Лабраткава — волонтерка, яка захопилася бігом. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Лариса Лабраткава є однією з найстарших волонтерок у команді волонтерів Медико-психологічної допомоги на залізничному вокзалі Львова, їй 74 роки.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністарції 

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Лариса Лабраткава за фахом енергетик. Коли вийшла на пенсію, захопилася бігом. 

"З початком повномасштабної війни я зрозуміла, що хочу підтримати тих людей, які постраждали через напад Росії, тому приєдналася до волонтерської служби — медико-психологічної допомоги на Головному залізничному вокзалі Львова, яка з ініціативи Львівської ОВА та партнерів працює з перших днів великої війни", — розповіла жінка. 

Волонтери зустрічають і надають першу домедичну, інформаційну та психологічну допомогу всім, хто її потребує. Пані Лариса переважно чергує в кімнаті матері та дитини. Її основним завданням є допомога матерям з маленькими дітьми, догляд за ними, зустріч евакуації, допомога у виїзді за кордон.

"У минулому я займалася альпінізмом, сходила на вершини п'ятої категорії складності з шести існуючих. Зараз захоплююся добовим бігом і є членом національної збірної України. У 2019 році на змаганнях у Чехії з добового бігу я пробігла 216 кілометрів за два дні", — додала вона.

А днями Лариса Лабарткава повернулася з марафону у Кракові, звідки привезла три медалі — фінішувала на трьох дистанціях у своїй віковій категорії: 4 км, 10 км вночі і ще 21 км в межах марафону.

"Ці пробіги-змагання для мене  — як тренування перед добовим бігом", — додає Лариса.

Нагадаємо, на Львівщині у кожному районі функціонують консультативно-координаційні центри, які розпочали свою роботу з ініціативи Львівської ОВА  та безкоштовно допомагають людям у потребі. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові присвятили фонтан на площі Галицькій загиблому захиснику Да Вінчі.

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