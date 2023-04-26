74-річна львівська волонтерка виграла три медалі на марафоні у Кракові

Лариса Лабраткава — волонтерка, яка захопилася бігом. Фото: ЛОВА

Лариса Лабраткава є однією з найстарших волонтерок у команді волонтерів Медико-психологічної допомоги на залізничному вокзалі Львова, їй 74 роки.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністарції

Читайте також:

Історія львівської волонтерки

Лариса Лабраткава за фахом енергетик. Коли вийшла на пенсію, захопилася бігом.

"З початком повномасштабної війни я зрозуміла, що хочу підтримати тих людей, які постраждали через напад Росії, тому приєдналася до волонтерської служби — медико-психологічної допомоги на Головному залізничному вокзалі Львова, яка з ініціативи Львівської ОВА та партнерів працює з перших днів великої війни", — розповіла жінка.

Волонтери зустрічають і надають першу домедичну, інформаційну та психологічну допомогу всім, хто її потребує. Пані Лариса переважно чергує в кімнаті матері та дитини. Її основним завданням є допомога матерям з маленькими дітьми, догляд за ними, зустріч евакуації, допомога у виїзді за кордон.

"У минулому я займалася альпінізмом, сходила на вершини п'ятої категорії складності з шести існуючих. Зараз захоплююся добовим бігом і є членом національної збірної України. У 2019 році на змаганнях у Чехії з добового бігу я пробігла 216 кілометрів за два дні", — додала вона.

А днями Лариса Лабарткава повернулася з марафону у Кракові, звідки привезла три медалі — фінішувала на трьох дистанціях у своїй віковій категорії: 4 км, 10 км вночі і ще 21 км в межах марафону.

"Ці пробіги-змагання для мене — як тренування перед добовим бігом", — додає Лариса.

Нагадаємо, на Львівщині у кожному районі функціонують консультативно-координаційні центри, які розпочали свою роботу з ініціативи Львівської ОВА та безкоштовно допомагають людям у потребі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові присвятили фонтан на площі Галицькій загиблому захиснику Да Вінчі.