74-річна львівська волонтерка виграла три медалі на марафоні у Кракові
Лариса Лабраткава є однією з найстарших волонтерок у команді волонтерів Медико-психологічної допомоги на залізничному вокзалі Львова, їй 74 роки.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністарції
Історія львівської волонтерки
Лариса Лабраткава за фахом енергетик. Коли вийшла на пенсію, захопилася бігом.
"З початком повномасштабної війни я зрозуміла, що хочу підтримати тих людей, які постраждали через напад Росії, тому приєдналася до волонтерської служби — медико-психологічної допомоги на Головному залізничному вокзалі Львова, яка з ініціативи Львівської ОВА та партнерів працює з перших днів великої війни", — розповіла жінка.
Волонтери зустрічають і надають першу домедичну, інформаційну та психологічну допомогу всім, хто її потребує. Пані Лариса переважно чергує в кімнаті матері та дитини. Її основним завданням є допомога матерям з маленькими дітьми, догляд за ними, зустріч евакуації, допомога у виїзді за кордон.
"У минулому я займалася альпінізмом, сходила на вершини п'ятої категорії складності з шести існуючих. Зараз захоплююся добовим бігом і є членом національної збірної України. У 2019 році на змаганнях у Чехії з добового бігу я пробігла 216 кілометрів за два дні", — додала вона.
А днями Лариса Лабарткава повернулася з марафону у Кракові, звідки привезла три медалі — фінішувала на трьох дистанціях у своїй віковій категорії: 4 км, 10 км вночі і ще 21 км в межах марафону.
"Ці пробіги-змагання для мене — як тренування перед добовим бігом", — додає Лариса.
Нагадаємо, на Львівщині у кожному районі функціонують консультативно-координаційні центри, які розпочали свою роботу з ініціативи Львівської ОВА та безкоштовно допомагають людям у потребі.
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