Хірург із Італії допомагає лікувати поранених у Львові

Співпраця італійських та львівських хірургів у лікуванні пацієнтів із найважчими мінно-вибуховими травмами триватиме й надалі

Один із найвідоміших італійських хірургів Роберто Брамбілла допомагає лікувати у Львові поранених із найважчими мінно-вибуховими травмами.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Роберто Брамбілла на базі Національного реабілітаційного центру "Незламні" вже впродовж двох місяців оперує пацієнтів постраждалих на війні.

Він також запевнив, що співпраця між українськими та італійськими лікарями не припиниться.

"Коли я дізнався, що тут дуже багато поранених, особливо дітей, я запитав себе, що я можу зробити для них. Так я почав співпрацювати з лікарнею у Львові. Тут чудова команда, яка показує дуже гарну роботу. І я хочу передати їм свої вміння. Моє серце — тут, у Львові", — сказав Роберто Брамбілла.

Зазначимо, Роберто Брамбілла — один із найвідоміших італійських хірургів, керівник відділення вульнології (від лат. vulnus – "рана") клінічного інституту Zucchi в італійському місті Монца.

50 років він лікує важкі поранення, 22 з яких займається саме регенеративною медициною. Від початку повномасштабного вторгнення Роберто прибув в Україну як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав лікувати поранених діток та дорослих. Зокрема, навчив закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою: ця технологія дозволяє сантиметр за сантиметр відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів. Дороговартісні матеріали на лікування українських діток виділив італійський інститут, у якому працює хірург.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові створять міський будинок для проживання людей з інвалідністю.

Також, психологи Львова безкоштовно працюватимуть з дітьми, які втратили рідних на війні.

Додамо, військові у Львові проходять реабілітацію у Центрі "Незламні" на тренажері, виготовленому з металу "Азовсталі".