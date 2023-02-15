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Ведущий хирург из Италии помогает лечить раненых во Львове

15 февраля 2023 16:11
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Хирург из Италии помогает лечить раненых во Львове
Сотрудничество итальянских и львовских хирургов в лечении пациентов с тяжелыми минно-взрывными травмами будет продолжаться и дальше
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Один из самых известных итальянских хирургов Роберто Брамбилла помогает лечить во Львове раненых с тяжелыми минно-взрывными травмами.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Роберто Брамбилла на базе Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" уже два месяца оперирует пациентов пострадавших на войне.

Он также заверил, что сотрудничество между украинскими и итальянскими врачами не прекратится.

"Когда я узнал, что здесь очень много раненых, особенно детей, я спросил себя, что я могу сделать для них. Так я начал сотрудничать с больницей во Львове. Здесь отличная команда, которая показывает очень хорошую работу. И я хочу передать им свои умение. Мое сердце — здесь, во Львове",  сказал Роберто Брамбилла.

Роберто Брамбилла — один из самых известных итальянских хирургов, руководитель отделения вульнологии (от лат. vulnus — "рана") клинического института Zucchi в итальянском городе Монца.

50 лет он лечит тяжелые ранения, 22 из которых занимается именно регенеративной медициной. С начала полномасштабного вторжения Роберто прибыл в Украину как волонтер Soletere Olnus и два месяца помогал лечить раненых детей и взрослых. В частности, научил закрывать дефекты мягких тканей искусственной кожей: эта технология позволяет сантиметр за сантиметр восстановить поврежденную кожу пациента, не оставляя шрамов. Драгоценные материалы для лечения украинских деток выделил итальянский институт, в котором работает хирург.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будет создан городской дом для проживания людей с инвалидностью.

Также психологи Львова будут бесплатно работать с детьми, которые потеряли родных на войне.

Добавим, военные во Львове проходят реабилитацию в Центре "Несокрушимые" на тренажере, изготовленном из металла "Азовстали".

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