74-летняя львовская волонтер выиграла три медали на марафоне в Кракове

Лариса Лабраткова — волонтерша, которая увлеклась бегом. Фото: ЛОВА

Лариса Лабраткава — одна из старейших волонтерок в команде волонтеров Медико-психологической помощи на железнодорожном вокзале Львова, ей 74 года.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Лариса Лабраткова по специальности энергетик. Когда вышла на пенсию, увлеклась бегом.

"С началом полномасштабной войны я поняла, что хочу поддержать тех людей, которые пострадали из-за нападения России, поэтому присоединилась к волонтерской службе — медико-психологической помощи на Главном железнодорожном вокзале Львова, которая по инициативе Львовской ОВА и партнеров работает с первых дней Великой войны", — рассказала женщина.

Волонтеры встречают и оказывают первую домедицинскую, информационную и психологическую помощь всем нуждающимся. Лариса преимущественно дежурит в комнате матери и ребенка. Ее основной задачей является помощь матерям с маленькими детьми, уход за ними, встреча эвакуации, помощь в выезде за границу.

"В прошлом я занималась альпинизмом, ходила на вершины пятой категории сложности из шести существующих. Сейчас увлекаюсь суточным бегом и являюсь членом национальной сборной Украины. В 2019 году на соревнованиях в Чехии по суточному бегу я пробежала 216 километров за два дня", — добавила она.

А на днях Лариса Лабарткава вернулась из марафона в Кракове, откуда привезла три медали — финишировала на трех дистанциях в своей возрастной категории: 4 км, 10 км ночью и еще 21 км в пределах марафона.

"Эти пробеги-соревнования для меня — как тренировка перед суточным бегом", — добавляет Лариса.

Напомним, во Львовской области в каждом районе функционируют консультативно-координационные центры, которые начали свою работу по инициативе Львовской ОВА и бесплатно помогают нуждающимся.

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