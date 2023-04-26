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74-летняя львовская волонтерша выиграла три медали на марафоне в Кракове

26 апреля 2023 18:39
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Марта Байдака
Журналист
74-летняя львовская волонтер выиграла три медали на марафоне в Кракове
Лариса Лабраткова — волонтерша, которая увлеклась бегом. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Лариса Лабраткава  — одна из старейших волонтерок в команде волонтеров Медико-психологической помощи на железнодорожном вокзале Львова, ей 74 года.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Лариса Лабраткова по специальности энергетик. Когда вышла на пенсию, увлеклась бегом.

"С началом полномасштабной войны я поняла, что хочу поддержать тех людей, которые пострадали из-за нападения России, поэтому присоединилась к волонтерской службе — медико-психологической помощи на Главном железнодорожном вокзале Львова, которая по инициативе Львовской ОВА и партнеров работает с первых дней Великой войны", — рассказала женщина.

Волонтеры встречают и оказывают первую домедицинскую, информационную и психологическую помощь всем нуждающимся. Лариса преимущественно дежурит в комнате матери и ребенка. Ее основной задачей является помощь матерям с маленькими детьми, уход за ними, встреча эвакуации, помощь в выезде за границу.

"В прошлом я занималась альпинизмом, ходила на вершины пятой категории сложности из шести существующих. Сейчас увлекаюсь суточным бегом и являюсь членом национальной сборной Украины. В 2019 году на соревнованиях в Чехии по суточному бегу я пробежала 216 километров за два дня", — добавила она.

А на днях Лариса Лабарткава вернулась из марафона в Кракове, откуда привезла три медали — финишировала на трех дистанциях в своей возрастной категории: 4 км, 10 км ночью и еще 21 км в пределах марафона.

"Эти пробеги-соревнования для меня  — как тренировка перед суточным бегом", — добавляет Лариса.

Напомним, во Львовской области в каждом районе функционируют консультативно-координационные центры, которые начали свою работу по инициативе Львовской ОВА и бесплатно помогают нуждающимся.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове посвятили фонтан на площади Галицкой погибшему защитнику Да Винчи.

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