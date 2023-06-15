У Львові збудують кампус для переселенців в межах центру реабілітації "Незламні"

Представлення візуалізації проєкту: Фото: Роман Балук

У Львові на вулиці Миколайчука збудують соціальне житла для поранених внутрішньо переміщених осіб: зведуть 8 будинків для 700 осіб, які проходять реабілітацію в центрі "Незламні". На спорудження житла Європейська комісія виділила 19,5 млн євро грантових коштів.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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Деталі проєкту

В межах проєкту в будинках передбачено одно-, дво- та трикімнатні кампуси, аби люди мали змогу мешкати разом зі своєю сім’єю. Передбачена реалізація близько 20 тисяч кв.м. загальної площі, з них трохи більше 10 тисяч кв. м – це площа квартир.

Представники ЛМР на вул. Миколайчука. Фото: Роман Балук

На території буде дитячий клуб

За словами проєктантів, ця ділянка має стати окрасою району, а благоустрій буде доступний для користування мешканців прилеглих будинків. За вимогою грантодавців, чимало приміщень будуть нести соціальну функцію, зокрема тут буде дитячий клуб.

"Хто вже пройшов головне втручання в лікарні і є на стадії реабілітації чи на візку, чи з протезом, зможе тут перебувати навіть із сім’єю, тому що тут буде відбуватися важливий момент соціалізації і повернення до повноцінного життя. Тут люди зможуть спілкуватися, виходити надвір, тобто це вже не будуть медичні палати. І це дуже важливий елемент для повернення до повноцінного життя", — зазначив перший застпуник міського голови Андрій Москаленко.

Планові роботи розпочнуть у вересні-жовтні цьогоріч

До слова, зараз розпочинають етап підготовки ділянки. Тут проведуть геологічні та геодезичні дослідження. Безпосередньо до будівельних робіт планують перейти вже у вересні-жовтні цьогоріч. Доти прокладатимуть мережі і з’ясовуватимуть технічні питання.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові збирають 35 млн грн на Центр реабілітації UNBROKEN KIDS. Він запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання.

Також, ми писали, що у Львові обрали переможця Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу та визначили найкращу проєктну пропозицію нового будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків, що стане частиною Національного реабілітаційного центру "Незламні".