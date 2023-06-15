Во Львове построят кампус для переселенцев в рамках центра реабилитации "Несокрушимые"

Представление визуализации проекта: Фото: Роман Балук

Во Львове на улице Миколайчука построят социальное жилье для раненых внутренне перемещенных лиц: построят 8 домов для 700 человек, которые проходят реабилитацию в центре "Несокрушимые". На строительство жилья Европейская комиссия выделила 19,5 млн евро грантовых средств.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Детали проекта

В рамках проекта в домах предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные кампусы, чтобы люди имели возможность проживать вместе со своей семьей. Предусмотрена реализация около 20 тысяч кв. общей площади, из них чуть больше 10 тысяч кв. м – это площадь квартир.

Представители ЛГС на ул. Миколайчука. Фото: Роман Балук

На территории будет детский клуб

По словам проектантов, этот участок должен стать украшением района, а благоустройство будет доступно для пользования жителей близлежащих домов. По требованию грантодателей немало помещений будут нести социальную функцию, в частности здесь будет детский клуб.

"Кто уже прошел главное вмешательство в больнице и есть на стадии реабилитации или на коляске или с протезом, сможет здесь находиться даже с семьей, потому что здесь будет происходить важный момент социализации и возвращения к полноценной жизни. Здесь люди смогут общаться, выходить во двор, то есть это уже не будут медицинские палаты. И это очень важный элемент для возвращения к полноценной жизни" , — отметил первый зампуник городского головы Андрей Москаленко.

Плановые работы начнут в сентябре-октябре этого года

К слову, сейчас приступают к этапу подготовки участка. Здесь будут проведены геологические и геодезические исследования. Непосредственно к строительным работам планируется перейти уже в сентябре-октябре этого года. До этого будут прокладывать сети и выяснять технические вопросы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове собирают 35 млн. грн на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. Он заработает на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.

Также мы писали, что во Львове выбрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов , что станет частью Национального реабилитационного центра "Несокрушимые".