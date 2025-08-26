Відео
Андрій Садовий зустрів дітей із прифронтових територій Сумщини

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 08:06
Діти з Сум відпочили у Карпатах і побували у Львівській Ратуші
Мер Львова Андрій Садовий із дітьми, які приїхали на екскурсію. Фото: Юлія Олексин

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся із дітьми з Сумської області, які відпочивали у таборі в Карпатах та завітали до міста у гості. Для дітей організували оглядову екскурсію містом й не тільки.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Читайте також:

Дітям із Сумщини влаштували екскурсію Львовом 

У Карпатах у міському таборі "Старт" відпочила перша група школярів із прифронтової Сумщини. Десять днів 20 дітей із Сум та села Битиця провели серед гірських краєвидів, маючи змогу відновити сили та відчути себе у безпеці. Для них підготували насичену програму: походи в гори, ігри на природі, купання в річці, екскурсію до музею залізниці та чимало інших атракцій.

null
Кіт Левчик у міській раді. Фото: Юлія Олексин

Після зміни діти приїхали до Львова. Тут на них чекала мандрівка вулицями міста з екскурсоводом Тарасом Олексином. Окрім цього, школярі побували у Ратуші: оглянули кабінет міського голови, вийшли на балкон, звідки відкривається краєвид на площу Ринок, та сфотографувалися з Андрієм Садовим. Мер запросив дітей знову приїжджати до Львова.

null
Екскурсія для дітей. Фото: Юлія Олексин

Цей заїзд відбувся в межах спеціальної програми міської ради, яку ухвалили на початку серпня. Її головна мета — створити можливості для дозвілля дітей із найбільш постраждалих від війни громад. Вже у вересні "Старт" знову відкриє двері, цього разу для 90 школярів з Харкова.

Нагадаємо, раніше Садовий розповідав про німецьку технологію за якою у Львові ремонтуватимуть дороги.

Також мер Львова прокоментував скандал із будівництвом сміттєпереробного заводу.

діти Львів Сумська область Андрій Садовий Львівська міська рада
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
