Діти з Сум відпочили у Карпатах і побували у Львівській Ратуші

Андрій Садовий зустрів дітей із прифронтових територій Сумщини
Мер Львова Андрій Садовий зустрівся із дітьми з Сумської області, які відпочивали у таборі в Карпатах та завітали до міста у гості. Для дітей організували оглядову екскурсію містом й не тільки.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Дітям із Сумщини влаштували екскурсію Львовом
У Карпатах у міському таборі "Старт" відпочила перша група школярів із прифронтової Сумщини. Десять днів 20 дітей із Сум та села Битиця провели серед гірських краєвидів, маючи змогу відновити сили та відчути себе у безпеці. Для них підготували насичену програму: походи в гори, ігри на природі, купання в річці, екскурсію до музею залізниці та чимало інших атракцій.
Після зміни діти приїхали до Львова. Тут на них чекала мандрівка вулицями міста з екскурсоводом Тарасом Олексином. Окрім цього, школярі побували у Ратуші: оглянули кабінет міського голови, вийшли на балкон, звідки відкривається краєвид на площу Ринок, та сфотографувалися з Андрієм Садовим. Мер запросив дітей знову приїжджати до Львова.
Цей заїзд відбувся в межах спеціальної програми міської ради, яку ухвалили на початку серпня. Її головна мета — створити можливості для дозвілля дітей із найбільш постраждалих від війни громад. Вже у вересні "Старт" знову відкриє двері, цього разу для 90 школярів з Харкова.
