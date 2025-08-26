Видео
Главная Львов Андрей Садовый встретил детей с прифронтовых территорий Сумщины

Андрей Садовый встретил детей с прифронтовых территорий Сумщины

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 08:06
Дети из Сум отдохнули в Карпатах и побывали во Львовской Ратуше
Мэр Львова Андрей Садовый с детьми, которые приехали на экскурсию. Фото: Юлия Олексин

Мэр Львова Андрей Садовый встретился с детьми из Сумской области, которые отдыхали в лагере в Карпатах и приехали в город в гости. Для детей организовали обзорную экскурсию по городу и не только.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Детям из Сумщины устроили экскурсию по Львову

В Карпатах в городском лагере "Старт" отдохнула первая группа школьников из прифронтовой Сумщины. Десять дней 20 детей из Сум и села Битица провели среди горных пейзажей, имея возможность восстановить силы и почувствовать себя в безопасности. Для них подготовили насыщенную программу: походы в горы, игры на природе, купание в реке, экскурсию в музей железной дороги и много других аттракций.

null
Кот Левчик в городском совете. Фото: Юлия Олексин

После смены дети приехали во Львов. Здесь их ждало путешествие по улицам города с экскурсоводом Тарасом Олексином. Кроме этого, школьники побывали в Ратуше: осмотрели кабинет городского головы, вышли на балкон, откуда открывается вид на площадь Рынок, и сфотографировались с Андреем Садовым. Мэр пригласил детей снова приезжать во Львов.

null
Экскурсия для детей. Фото: Юлия Олексин

Этот заезд состоялся в рамках специальной программы городского совета, которую приняли в начале августа. Ее главная цель — создать возможности для досуга детей из наиболее пострадавших от войны общин. Уже в сентябре "Старт" снова откроет двери, на этот раз для 90 школьников из Харькова.

Напомним, ранее Садовый рассказывал о немецкой технологии по которой во Львове будут ремонтировать дороги.

Также мэр Львова прокомментировал скандал со строительством мусороперерабатывающего завода.

