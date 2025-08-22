Відео
Німецький метод ремонту у Львові — у Садового розкрили деталі

Німецький метод ремонту у Львові — у Садового розкрили деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 23:10
У Львові вперше відремонтують дорогу за німецькою технологією
Андрій Садовий. Фото: Громадське радіо

У Львові вперше в Україні використають німецьку технологію ремонту доріг NovoCrete. Проєкт реалізують спільно з урядом Німеччини та НУ "Львівська політехніка", а перші роботи планують розпочати вже цієї осені.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Читайте також:

Львів тестує німецький метод ремонту доріг

Перший заступник міського голови Андрія Садового Андрій Москаленко розповів, що договір про впровадження технології вже підписано з урядом Німеччини та університетом "Львівська політехніка". За його словами, технологія NovoCrete базується на ресайклінгу: старе дорожнє покриття перемелюють, змішують із гідравлічним в’яжучим NovoCrete і повторно використовують для облаштування основи. Завдяки цьому асфальт стане міцнішим і стійкішим до морозів.

"Відтак покриття дороги буде міцним і морозостійким. До того ж ця технологія значно здешевить та прискорить ремонт доріг. Плюс до всього, гарантія на таке покриття 10 років. Також наші німецькі партнери фінансують використання цього способу реновації доріг", — наголосив Москаленко.

Посадовець додав, що пілотною ділянкою стане одна з вулиць Львівської громади. У разі успішного результату у Садового метод планують застосовувати і в інших містах України. Очікується, що така співпраця дозволить суттєво знизити вартість робіт та підвищити їхню якість.

Нагадаємо, що до Дня Незалежності у Львові презентують мистецьку інсталяцію "Післяобрази". Її центральним елементом стане експозиція з 50 авторських стільців, які уособлюють втрату та пам’ять.

Раніше ми також інформували, що 21 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під удар потрапив і Львів, де внаслідок обстрілу загарбників загинула одна людина.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
