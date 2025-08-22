У Львові вперше відремонтують дорогу за німецькою технологією

Німецький метод ремонту у Львові — у Садового розкрили деталі
У Львові вперше в Україні використають німецьку технологію ремонту доріг NovoCrete. Проєкт реалізують спільно з урядом Німеччини та НУ "Львівська політехніка", а перші роботи планують розпочати вже цієї осені.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Львів тестує німецький метод ремонту доріг
Перший заступник міського голови Андрія Садового Андрій Москаленко розповів, що договір про впровадження технології вже підписано з урядом Німеччини та університетом "Львівська політехніка". За його словами, технологія NovoCrete базується на ресайклінгу: старе дорожнє покриття перемелюють, змішують із гідравлічним в’яжучим NovoCrete і повторно використовують для облаштування основи. Завдяки цьому асфальт стане міцнішим і стійкішим до морозів.
"Відтак покриття дороги буде міцним і морозостійким. До того ж ця технологія значно здешевить та прискорить ремонт доріг. Плюс до всього, гарантія на таке покриття 10 років. Також наші німецькі партнери фінансують використання цього способу реновації доріг", — наголосив Москаленко.
Посадовець додав, що пілотною ділянкою стане одна з вулиць Львівської громади. У разі успішного результату у Садового метод планують застосовувати і в інших містах України. Очікується, що така співпраця дозволить суттєво знизити вартість робіт та підвищити їхню якість.
