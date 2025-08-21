Російський обстріл Львова 21 серпня — що відомо про атаку окупантів

Наслідки російського обстрілу Львова 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у четвер, 21 серпня, масовано атакували Україну. Під прицільним ударом загарбників був також Львів, де загарбники вбили одну людину.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про російський обстріл Львова.

Російський обстріл Львова 21 серпня

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що російською атакою було пошкоджено 26 будинків.

Пошкодження у Львові 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

"На жаль, загинула одна людина, троє людей перебувають зараз у лікарні", — розповів Москаленко.

Наслідки російського обстрілу Львова 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

За його словами, постраждали декілька адмінбудівель та субʼєктів господарювання. Окупанти вибили понад 150 вікон.

"В одному з наших комунальних садочків вибито близько 30 вікон", — зауважив перший заступник мера Львова.

Обстріл Львова 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Він повідомив, що буде забезпечено низку компенсацій за вибиті вікна та двері, а дахи — відновлять централізовано.

У ДСНС повідомили, що всі осередки оперативно ліквідували. На місцях ударів працювали близько 19 одиниць техніки, а також 94 особи.

"При виявленні будь-яких предметів на території чи в будівлях — терміново звертатися у відповідні структури", — наголосили в ДСНС.

Пошкоджена будівля у Львові 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що у Львові відселять 17 людей через руйнування внаслідок російського обстрілу. Йдеться про 11 квартир.

Медичний директор лікарні святого Луки Віталій Колодій розповів, що троє поранених досі перебувають в лікарні.

За його словами, у 38-річної жінки діагностували травму грудної клітки, у 62-річного чоловіка — проникаюче поранення в голову, а у 53-річного чоловіка — осколкові поранення.

Уламок російської ракети. Фото: Новини.LIVE

Мешканка пошкодженої квартири на вулиці Олени Степанівни Христина зазначила, що її сімʼя спала, коли окупанти атакували місто.

"Мама прокинулася від вуличного світла. Запалились вуличні ліхтарі, які зазвичай у нас виключені після 00:00, але вони були запалені", — каже вона.

Наслідки російської атаки на Львів 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Її мама пішла на кухню, і донька з татом теж вийшли за нею. Саме тоді сталася російська атака.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

"Ми почули якесь дзижчання і звук, видно, ракета впала, і все, в нас оце все порозбивалося", — розповіла Христина.

У Львові розгорнули виїзний штаб з ліквідації наслідків російської атаки. Він працюватиме до 19:00.

У перші години після обстрілу заяви оформили 13 мешканців міста, в яких постраждали домівки.

Нагадаємо, перший мер Львова Андрій Москаленко зазначив, що російські влучання зафіксовані в Залізничному районі міста.

Відомо, що окупанти застосували ракети та ударні безпілотники. На місцях працюють усі екстрені служби.