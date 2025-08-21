Російський обстріл Львова 21 серпня — що відомо про атаку окупантів

Що відомо про російський обстріл Львова — фоторепортаж наслідків
Російські окупанти у четвер, 21 серпня, масовано атакували Україну. Під прицільним ударом загарбників був також Львів, де загарбники вбили одну людину.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про російський обстріл Львова.
Російський обстріл Львова 21 серпня
Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що російською атакою було пошкоджено 26 будинків.
"На жаль, загинула одна людина, троє людей перебувають зараз у лікарні", — розповів Москаленко.
За його словами, постраждали декілька адмінбудівель та субʼєктів господарювання. Окупанти вибили понад 150 вікон.
"В одному з наших комунальних садочків вибито близько 30 вікон", — зауважив перший заступник мера Львова.
Він повідомив, що буде забезпечено низку компенсацій за вибиті вікна та двері, а дахи — відновлять централізовано.
У ДСНС повідомили, що всі осередки оперативно ліквідували. На місцях ударів працювали близько 19 одиниць техніки, а також 94 особи.
"При виявленні будь-яких предметів на території чи в будівлях — терміново звертатися у відповідні структури", — наголосили в ДСНС.
Відомо, що у Львові відселять 17 людей через руйнування внаслідок російського обстрілу. Йдеться про 11 квартир.
Медичний директор лікарні святого Луки Віталій Колодій розповів, що троє поранених досі перебувають в лікарні.
За його словами, у 38-річної жінки діагностували травму грудної клітки, у 62-річного чоловіка — проникаюче поранення в голову, а у 53-річного чоловіка — осколкові поранення.
Мешканка пошкодженої квартири на вулиці Олени Степанівни Христина зазначила, що її сімʼя спала, коли окупанти атакували місто.
"Мама прокинулася від вуличного світла. Запалились вуличні ліхтарі, які зазвичай у нас виключені після 00:00, але вони були запалені", — каже вона.
Її мама пішла на кухню, і донька з татом теж вийшли за нею. Саме тоді сталася російська атака.
"Ми почули якесь дзижчання і звук, видно, ракета впала, і все, в нас оце все порозбивалося", — розповіла Христина.
У Львові розгорнули виїзний штаб з ліквідації наслідків російської атаки. Він працюватиме до 19:00.
У перші години після обстрілу заяви оформили 13 мешканців міста, в яких постраждали домівки.
Нагадаємо, перший мер Львова Андрій Москаленко зазначив, що російські влучання зафіксовані в Залізничному районі міста.
Відомо, що окупанти застосували ракети та ударні безпілотники. На місцях працюють усі екстрені служби.
Читайте Новини.LIVE!