Що відомо про російський обстріл Львова — фоторепортаж наслідків

Що відомо про російський обстріл Львова — фоторепортаж наслідків

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 14:47
Російський обстріл Львова 21 серпня — що відомо про атаку окупантів
Наслідки російського обстрілу Львова 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у четвер, 21 серпня, масовано атакували Україну. Під прицільним ударом загарбників був також Львів, де загарбники вбили одну людину.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про російський обстріл Львова.

Читайте також:

Російський обстріл Львова 21 серпня

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що російською атакою було пошкоджено 26 будинків. 

Російська атака на Львів 21 серпня
Пошкодження у Львові 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

"На жаль, загинула одна людина, троє людей перебувають зараз у лікарні", — розповів Москаленко.

Обстріл Львова 21 серпня
Наслідки російського обстрілу Львова 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

За його словами, постраждали декілька адмінбудівель та субʼєктів господарювання. Окупанти вибили понад 150 вікон. 

"В одному з наших комунальних садочків вибито близько 30 вікон", — зауважив перший заступник мера Львова.

Російський обстріл Львова 21 серпня
Обстріл Львова 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Він повідомив, що буде забезпечено низку компенсацій за вибиті вікна та двері, а дахи — відновлять централізовано.

У ДСНС повідомили, що всі осередки оперативно ліквідували. На місцях ударів працювали близько 19 одиниць техніки, а також 94 особи.

"При виявленні будь-яких предметів на території чи в будівлях — терміново звертатися у відповідні структури", — наголосили в ДСНС.

Російська атака на Львів 21 серпня
Пошкоджена будівля у Львові 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що у Львові відселять 17 людей через руйнування внаслідок російського обстрілу. Йдеться про 11 квартир.

Медичний директор лікарні святого Луки Віталій Колодій розповів, що троє поранених досі перебувають в лікарні.

За його словами, у 38-річної жінки діагностували травму грудної клітки, у 62-річного чоловіка — проникаюче поранення в голову, а у 53-річного чоловіка — осколкові поранення.

Уламок ракети у Львові 21 серпня
Уламок російської ракети. Фото: Новини.LIVE

Мешканка пошкодженої квартири на вулиці Олени Степанівни Христина зазначила, що її сімʼя спала, коли окупанти атакували місто.

"Мама прокинулася від вуличного світла. Запалились вуличні ліхтарі, які зазвичай у нас виключені після 00:00, але вони були запалені", — каже вона.

Наслідки російського удару по Львову 21 серпня
Наслідки російської атаки на Львів 21 серпня. Фото: Новини.LIVE

Її мама пішла на кухню, і донька з татом теж вийшли за нею. Саме тоді сталася російська атака.

Пошкодження у Львові внаслідок обстрілу 21 серпня
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

"Ми почули якесь дзижчання і звук, видно, ракета впала, і все, в нас оце все порозбивалося", — розповіла Христина.

У Львові розгорнули виїзний штаб з ліквідації наслідків російської атаки. Він працюватиме до 19:00.

У перші години після обстрілу заяви оформили 13 мешканців міста, в яких постраждали домівки.

Нагадаємо, перший мер Львова Андрій Москаленко зазначив, що російські влучання зафіксовані в Залізничному районі міста.

Відомо, що окупанти застосували ракети та ударні безпілотники. На місцях працюють усі екстрені служби. 

війна Львів Україна обстріли окупанти
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
