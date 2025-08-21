Российские обстрелы Львова 21 августа — что известно об атаке оккупантов

Последствия российского обстрела Львова 21 августа. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в четверг, 21 августа, массированно атаковали Украину. Под прицельным ударом захватчиков был также Львов, где захватчики убили одного человека.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о российском обстреле Львова.

Российский обстрел Львова 21 августа

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что российской атакой было повреждено 26 домов.

Повреждения во Львове 21 августа. Фото: Новини.LIVE

"К сожалению, погиб один человек, три человека находятся сейчас в больнице", — рассказал Москаленко.

Последствия российского обстрела Львова 21 августа. Фото: Новини.LIVE

По его словам, пострадали несколько админзданий и субъектов хозяйствования. Оккупанты выбили более 150 окон.

"И в одном из наших коммунальных садиков выбито около 30 окон", — отметил первый заместитель мэра Львова.

Обстрел Львова 21 августа. Фото: Новини.LIVE

Он сообщил, что будет обеспечен ряд компенсаций за выбитые окна и двери, а крыши — восстановят централизованно.

В ГСЧС сообщили, что все очаги оперативно ликвидировали. На местах ударов работали около 19 единиц техники, а также 94 человека.

"При обнаружении каких-либо предметов на территории или в зданиях — срочно обращаться в соответствующие структуры", — отметили в ГСЧС.

Поврежденное здание во Львове 21 августа. Фото: Новини.LIVE

Известно, что во Львове отселят 17 человек из-за разрушений в результате российского обстрела. Речь идет об 11 квартирах.

Медицинский директор больницы святого Луки Виталий Колодий рассказал, что сейчас трое раненых до сих пор находятся в больнице.

По его словам, у 38-летней женщины диагностировали травму грудной клетки, у 62-летнего мужчины — проникающее ранение в голову, а у 53-летнего мужчины — осколочные ранения.

Обломок российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Жительница поврежденной квартиры на улице Елены Степанивны Кристина отметила, что ее семья спала, когда оккупанты атаковали город.

"Мама проснулась от уличного света. Зажглись уличные фонари, которые обычно у нас выключены после 00:00, но они были зажжены", — говорит она.

Последствия российской атаки на Львов 21 августа. Фото: Новини.LIVE

Ее мама пошла на кухню, и дочь с папой тоже вышли за ней. Именно тогда произошла российская атаки.

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

"Мы услышали какое-то жужжание и звук, видно, ракета упала, и все, и у нас это все поразбилось", — рассказала Кристина.

Во Львове развернули выездной штаб по ликвидации последствий российской атаки. Он будет работать до 19:00.

В первые часы после обстрела заявления оформили 13 жителей города, у которых пострадали дома.

Напомним, первый мэр Львова Андрей Москаленко отметил, что российские попадания зафиксированы в Железнодорожном районе города.

Известно, что оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники. На местах работают все экстренные службы.