Российские обстрелы Львова 21 августа — что известно об атаке оккупантов

Что известно о российском обстреле Львова — фоторепортаж
Российские оккупанты в четверг, 21 августа, массированно атаковали Украину. Под прицельным ударом захватчиков был также Львов, где захватчики убили одного человека.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о российском обстреле Львова.
Российский обстрел Львова 21 августа
Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что российской атакой было повреждено 26 домов.
"К сожалению, погиб один человек, три человека находятся сейчас в больнице", — рассказал Москаленко.
По его словам, пострадали несколько админзданий и субъектов хозяйствования. Оккупанты выбили более 150 окон.
"И в одном из наших коммунальных садиков выбито около 30 окон", — отметил первый заместитель мэра Львова.
Он сообщил, что будет обеспечен ряд компенсаций за выбитые окна и двери, а крыши — восстановят централизованно.
В ГСЧС сообщили, что все очаги оперативно ликвидировали. На местах ударов работали около 19 единиц техники, а также 94 человека.
"При обнаружении каких-либо предметов на территории или в зданиях — срочно обращаться в соответствующие структуры", — отметили в ГСЧС.
Известно, что во Львове отселят 17 человек из-за разрушений в результате российского обстрела. Речь идет об 11 квартирах.
Медицинский директор больницы святого Луки Виталий Колодий рассказал, что сейчас трое раненых до сих пор находятся в больнице.
По его словам, у 38-летней женщины диагностировали травму грудной клетки, у 62-летнего мужчины — проникающее ранение в голову, а у 53-летнего мужчины — осколочные ранения.
Жительница поврежденной квартиры на улице Елены Степанивны Кристина отметила, что ее семья спала, когда оккупанты атаковали город.
"Мама проснулась от уличного света. Зажглись уличные фонари, которые обычно у нас выключены после 00:00, но они были зажжены", — говорит она.
Ее мама пошла на кухню, и дочь с папой тоже вышли за ней. Именно тогда произошла российская атаки.
"Мы услышали какое-то жужжание и звук, видно, ракета упала, и все, и у нас это все поразбилось", — рассказала Кристина.
Во Львове развернули выездной штаб по ликвидации последствий российской атаки. Он будет работать до 19:00.
В первые часы после обстрела заявления оформили 13 жителей города, у которых пострадали дома.
Напомним, первый мэр Львова Андрей Москаленко отметил, что российские попадания зафиксированы в Железнодорожном районе города.
Известно, что оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники. На местах работают все экстренные службы.
Читайте Новини.LIVE!