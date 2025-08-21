Відео
Головна Львів У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ — фото

У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ — фото

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 09:16
Обстріл Львова 21 серпня — зросла кількість постраждалих — фото наслідків
Зруйнована багатоповерхівка у Львові. Фото: t.me/zinkevich_igor

Зросла кількість постраждалих внаслідок комбінованої атаки РФ на Львів у ніч на 21 серпня. Влучання зафіксовані в декількох локаціях міста.

Про наслідки повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Читайте також:

У Львові зросла кількість поранених

Стало відомо про ще одну постраждалу від російської атаки. Як повідомив Садовий, 38-річну жінку доставлено до лікарні.

"Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", — повідомив мер.

Станом на 8:40 відомо про трьох поранених, одна людина загинула.

Атака на Львів 21 серпня - фото наслідків
ДСНС допомагають постраждалим. Фото: t.me/dsns_telegram
Обстріл Львова 21 серпня - фото наслідків
Наслідки влучання у Львові. Фото: t.me/dsns_telegram

Як повідомив у коментарі "Суспільному" перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, влучання зафіксовані в Залізничному районі міста.

"Постраждало загалом 26 будинків. Це фактично вже третя атака за рік часу в ті самі будинки. Була 4 вересня в цей район — Міхновських, Олени Степанівни. Близько місяця тому — друга. І сьогодні вранці сталася третя атака. Постраждав також один садочок. Вибито понад 150 вікон. 10 дахів зруйновано. Ми зараз працюємо на місці прильоту. Буде комісія ТЕБ і НС. Будемо ухвалювати необхідні рішення щодо відселення, допомоги, щодо вибитих вікон, дахів. Маємо оперативно допомогти, щоби люди повернулися в домівки", — повідомив він.

Обстріл Львова 21 серпня - фото
Пожежа внаслідок обстрілу РФ. Фото: t.me/dsns_telegram
Атака на Львів 21 серпня - фото
ДСНС на місці влучання. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Ворог поцілив по підприємству у Мукачеві — вже відомо про 12 постраждалих.

А також під ударом опинилося Запоріжжя — армія РФ двічі вдарила по промисловій інфраструктурі міста.

Львів обстріли війна в Україні атака постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
