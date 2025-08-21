Обстріл Львова 21 серпня — кількість загиблих і поранених

Росія вдарила по Львову — відомо про загиблого
Російська армія в ніч на 21 серпня завдала комбінованого удару по Львову. Внаслідок атаки у місті пролунали потужні вибухи. Вже відомо про загиблого і постраждалих.
Про наслідки повідомив у Telegram очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький
Наслідки удару по Львову
За попередніми даними, російські окупанти завдали ударів по місту крилатими ракетами та безпілотниками.
Станом на 7:51 внаслідок комбінованої атаки відомо про одного загиблого. Ще двоє мешканців отримали поранення.
"Один чоловік у важкому стані, зараз у операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження", — повідомив про стан постраждалих мер Львова Андрій Садовий.
Крім того, у Львові зруйновано десятки будинків. На місці влучань працюють екстрені служби.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки удару армії РФ по місту. Займання зафіксовані в декількох районах.
А також Росія завдала два удари по Запоріжжю — пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури.
