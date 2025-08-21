Відео
Головна Львів Росія вдарила по Львову — відомо про загиблого

Росія вдарила по Львову — відомо про загиблого

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 07:58
Обстріл Львова 21 серпня — кількість загиблих і поранених
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: facebook.com/LVIVDSNS

Російська армія в ніч на 21 серпня завдала комбінованого удару по Львову. Внаслідок атаки у місті пролунали потужні вибухи. Вже відомо про загиблого і постраждалих.

Про наслідки повідомив у Telegram очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький

Читайте також:

Наслідки удару по Львову

За попередніми даними, російські окупанти завдали ударів по місту крилатими ракетами та безпілотниками.

Удар по Львову 21 серпня - наслідки - фото
Зруйнований внаслідок атаки будинок. Фото: t.me/zinkevich_igor

Станом на 7:51 внаслідок комбінованої атаки відомо про одного загиблого. Ще двоє мешканців отримали поранення.

"Один чоловік у важкому стані, зараз у операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження", — повідомив про стан постраждалих мер Львова Андрій Садовий.

Крім того, у Львові зруйновано десятки будинків. На місці влучань працюють екстрені служби.

Удар по Львову 21 серпня - наслідки
Заява Максима Козицького. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки удару армії РФ по місту. Займання зафіксовані в декількох районах.

А також Росія завдала два удари по Запоріжжю — пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури.

Львів обстріли атака загиблі постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
