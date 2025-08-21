Обстрел Львова 21 августа — количество погибших и раненых

Россия ударила по Львову — известно о погибшем
Российская армия в ночь на 21 августа нанесла комбинированный удар по Львову. В результате атаки в городе прогремели мощные взрывы. Уже известно о погибшем и пострадавших.
О последствиях сообщил в Telegram глава Львовской военной администрации Максим Козицкий
Последствия удара по Львову
По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удары по городу крылатыми ракетами и беспилотниками.
По состоянию на 7:51 в результате комбинированной атаки известно об одном погибшем. Еще двое жителей получили ранения.
Кроме того, во Львове разрушены десятки домов. На месте попаданий работают экстренные службы.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях удара армии РФ по городу. Возгорания зафиксированы в нескольких районах.
А также Россия нанесла два удара по Запорожью — повреждены несколько объектов инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!