Обстрел Львова 21 августа — количество погибших и раненых

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/LVIVDSNS

Российская армия в ночь на 21 августа нанесла комбинированный удар по Львову. В результате атаки в городе прогремели мощные взрывы. Уже известно о погибшем и пострадавших.

О последствиях сообщил в Telegram глава Львовской военной администрации Максим Козицкий

Реклама

Читайте также:

Последствия удара по Львову

По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удары по городу крылатыми ракетами и беспилотниками.

Разрушенный в результате атаки дом. Фото: t.me/zinkevich_igor

По состоянию на 7:51 в результате комбинированной атаки известно об одном погибшем. Еще двое жителей получили ранения.

Кроме того, во Львове разрушены десятки домов. На месте попаданий работают экстренные службы.

Заявление Максима Козицкого. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях удара армии РФ по городу. Возгорания зафиксированы в нескольких районах.

А также Россия нанесла два удара по Запорожью — повреждены несколько объектов инфраструктуры.