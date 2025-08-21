Обстрел Львова 21 августа — возросло количество пострадавших — фото последствий

Разрушенная многоэтажка во Львове. Фото: t.me/zinkevich_igor

Возросло количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ на Львов в ночь на 21 августа. Попадания зафиксированы в нескольких локациях города.

О последствиях сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Во Львове возросло количество раненых

Стало известно о еще одной пострадавшей от российской атаки. Как сообщил Садовый, 38-летняя женщина доставлена в больницу.

"Женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести, обследуется", — сообщил мэр.

По состоянию на 8:40 известно о трех раненых, один человек погиб.

ГСЧС помогают пострадавшим. Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия попадания во Львове. Фото: t.me/dsns_telegram

Как сообщил в комментарии "Суспільному" первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, попадания зафиксированы в Железнодорожном районе города.

"Пострадало всего 26 домов. Это фактически уже третья атака за год времени в те же дома. Была 4 сентября в этот район - Михновских, Елены Степановны. Около месяца назад — вторая. И сегодня утром произошла третья атака. Пострадал также один садик. Выбито более 150 окон. 10 крыш разрушены. Мы сейчас работаем на месте прилета. Будет комиссия ТЭБ и ЧС. Будем принимать необходимые решения по отселению, помощи, по выбитым окнам, крышам. Должны оперативно помочь, чтобы люди вернулись в дома", — сообщил он.

Пожар в результате обстрела РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

ГСЧС на месте попадания. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг попал по предприятию в Мукачево — уже известно о 12 пострадавших.

А также под ударом оказалось Запорожье — армия РФ дважды ударила по промышленной инфраструктуре города.