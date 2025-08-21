Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове возросло количество пострадавших в результате удара РФ

Во Львове возросло количество пострадавших в результате удара РФ

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 09:16
Обстрел Львова 21 августа — возросло количество пострадавших — фото последствий
Разрушенная многоэтажка во Львове. Фото: t.me/zinkevich_igor

Возросло количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ на Львов в ночь на 21 августа. Попадания зафиксированы в нескольких локациях города.

О последствиях сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Во Львове возросло количество раненых

Стало известно о еще одной пострадавшей от российской атаки. Как сообщил Садовый, 38-летняя женщина доставлена в больницу.

"Женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести, обследуется", — сообщил мэр.

По состоянию на 8:40 известно о трех раненых, один человек погиб.

Атака на Львів 21 серпня - фото наслідків
ГСЧС помогают пострадавшим. Фото: t.me/dsns_telegram
Обстріл Львова 21 серпня - фото наслідків
Последствия попадания во Львове. Фото: t.me/dsns_telegram

Как сообщил в комментарии "Суспільному" первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, попадания зафиксированы в Железнодорожном районе города.

"Пострадало всего 26 домов. Это фактически уже третья атака за год времени в те же дома. Была 4 сентября в этот район - Михновских, Елены Степановны. Около месяца назад — вторая. И сегодня утром произошла третья атака. Пострадал также один садик. Выбито более 150 окон. 10 крыш разрушены. Мы сейчас работаем на месте прилета. Будет комиссия ТЭБ и ЧС. Будем принимать необходимые решения по отселению, помощи, по выбитым окнам, крышам. Должны оперативно помочь, чтобы люди вернулись в дома", — сообщил он.

Обстріл Львова 21 серпня - фото
Пожар в результате обстрела РФ. Фото: t.me/dsns_telegram
Атака на Львів 21 серпня - фото
ГСЧС на месте попадания. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг попал по предприятию в Мукачево — уже известно о 12 пострадавших.

А также под ударом оказалось Запорожье — армия РФ дважды ударила по промышленной инфраструктуре города.

Львов обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации