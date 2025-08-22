Відео
Головна Львів У Львові презентують інсталяцію "Післяобрази" — фоторепортаж

У Львові презентують інсталяцію "Післяобрази" — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 17:26
Мистецька інсталяція Післяобрази у Львові — що символізує
Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE

До Дня Незалежності у Львові презентують мистецьку інсталяцію "Післяобрази". У центрі експозиції 50 авторських стільців, що символізують втрату та пам'ять.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

Читайте також:

Інсталяція "Післяобрази" у Львові

У центрі експозиції — 50 стільців українського художника Михайла Деяка. Вони символізують втрату, пам’ять і перервані культурні процеси. Ідея виникла після знищення Маріупольського драмтеатру у 2022 році.

"Цей проєкт — моя реакція на трагедію в Маріуполі. Я довго думав, який символ зможе поєднати театр, людей і зруйновану архітектуру. Стілець — це про глядача, про театр і про пам’ять", — розповідає автор проєкту Михайло Деяк. 

Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE
Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE
Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE
Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE
Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE
Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE
Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE

Як відомо, інсталяцію можна буде побачити у центрі Львова до 1 жовтня.

Нагадаємо, у Львові готуються до незвичної акції підтримки полонених. Тепер кожен охочий може розмістити плакат зі словами підтримки у себе на вікні — вдома або на роботі.

Також ми писали, що 18 серпня у Львові пройшла "Книжкова площа". Учасники мали можливість принести свої книги та обміняти їх на нові.

Львів День Незалежності виставки військові інсталяція
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
