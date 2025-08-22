Мистецька інсталяція Післяобрази у Львові — що символізує

Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE

До Дня Незалежності у Львові презентують мистецьку інсталяцію "Післяобрази". У центрі експозиції 50 авторських стільців, що символізують втрату та пам'ять.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Інсталяція "Післяобрази" у Львові

У центрі експозиції — 50 стільців українського художника Михайла Деяка. Вони символізують втрату, пам’ять і перервані культурні процеси. Ідея виникла після знищення Маріупольського драмтеатру у 2022 році.

"Цей проєкт — моя реакція на трагедію в Маріуполі. Я довго думав, який символ зможе поєднати театр, людей і зруйновану архітектуру. Стілець — це про глядача, про театр і про пам’ять", — розповідає автор проєкту Михайло Деяк.

Мистецька інсталяція "Післяобрази". Фото: Новини.LIVE

Як відомо, інсталяцію можна буде побачити у центрі Львова до 1 жовтня.

