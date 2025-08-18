Відео
Головна Львів У Львові пройшла "Книжкова площа" — які книги можна було обміняти

У Львові пройшла "Книжкова площа" — які книги можна було обміняти

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 01:17
В рамках книгообміну у Львові можна було обміняти будь-які книжки окрім російських
Книгообмін "Книжкова площа – 2025". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка відбувся третій за рахунком міський книгообмін "Книжкова площа – 2025". Учасники мали можливість принести свої книги та обміняти їх на нові.

Про те, як пройшов захід повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Які книжки можна обміняти на "Книжковій площі"

За сприянням організаторів заходу ще з червня була запроваджена можливість здавання книг до міських бібліотек, що дозволило збільшити кількість доступних для обміну видань.

Учасникам видавали спеціальні номерки, які можна було обміняти на книги під час заходу.  За правилами книгообміну, література може бути будь-якою, крім російськомовної. 

На площі перед університетом було представлено 16 яток з книгами для обміну, серед яких були й рідкісні видання. Щоб забезпечити доступність бажаних видань, ятки відкривали поступово. Найбільша черга утворилася біля ятки з сучасною зарубіжною літературою.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
