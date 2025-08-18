Видео
Во Львове прошла "Книжная площадь" — какими книгами обменивались

Во Львове прошла "Книжная площадь" — какими книгами обменивались

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 01:17
В рамках книгообмена во Львове можно было обменять любые книги кроме российских
Книгообмен "Книжная площадь — 2025". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На площади перед Львовским национальным университетом имени Ивана Франко состоялся третий по счету городской книгообмен "Книжная площадь — 2025". Участники имели возможность принести свои книги и обменять их на новые.

О том, как прошло мероприятие сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Какие книги можно обменять на "Книжной площади"

При содействии организаторов мероприятия еще с июня была введена возможность сдачи книг в городские библиотеки, что позволило увеличить количество доступных для обмена изданий.

Участникам выдавали специальные номерки, которые можно было обменять на книги во время мероприятия. По правилам книгообмена, литература может быть любой, кроме русскоязычной.

На площади перед университетом было представлено 16 лотков с книгами для обмена, среди которых были и редкие издания. Чтобы обеспечить доступность желаемых изданий, палатки открывали постепенно. Самая большая очередь образовалась возле лотка с современной зарубежной литературой.

Ранее сообщалось, что накануне во Львове состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских бойцов. Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить об украинцах в плену оккупантов РФ.

Также мы предоставляли информацию любителям путешествовать о топ-3 лидеров среди туристических локаций Львовщины.

