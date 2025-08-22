Художественная инсталляция Послеобразы во Львове — что символизирует

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Ко Дню Независимости во Львове презентуют художественную инсталляцию "Послеобразы". В центре экспозиции 50 авторских стульев, символизирующих потерю и память.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Инсталляция "Послеобразы" во Львове

В центре экспозиции — 50 стульев украинского художника Михаила Деяка. Они символизируют потерю, память и прерванные культурные процессы. Идея возникла после уничтожения Мариупольского драмтеатра в 2022 году.

"Этот проект — моя реакция на трагедию в Мариуполе. Я долго думал, какой символ сможет соединить театр, людей и разрушенную архитектуру. Стул — это о зрителе, о театре и о памяти", — рассказывает автор проекта Михаил Деяк.

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Художественная инсталляция "Послеобразы". Фото: Новини.LIVE

Как известно, инсталляцию можно будет увидеть в центре Львова до 1 октября.

Напомним, во Львове готовятся к необычной акции поддержки пленных. Теперь каждый желающий может разместить плакат со словами поддержки у себя на окне — дома или на работе.

Также мы писали, что 18 августа во Львове прошла "Книжная площадь". Участники имели возможность принести свои книги и обменять их на новые.