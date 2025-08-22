Видео
Главная Львов Немецкий метод ремонта во Львове — у Садового раскрыли детали

Немецкий метод ремонта во Львове — у Садового раскрыли детали

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 23:10
Во Львове впервые отремонтируют дорогу по немецкой технологии
Андрей Садовый. Фото: Общественное радио

Во Львове впервые в Украине используют немецкую технологию ремонта дорог NovoCrete. Проект реализуют совместно с правительством Германии и НУ "Львовская политехника", а первые работы планируют начать уже этой осенью.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Читайте также:

Львов тестирует немецкий метод ремонта дорог

Первый заместитель городского головы Андрея Садового, Андрей Москаленко рассказал, что договор о внедрении технологии уже подписан с правительством Германии и университетом "Львовская политехника". По его словам, технология NovoCrete базируется на ресайклинге: старое дорожное покрытие перемалывают, смешивают с гидравлическим вяжущим NovoCrete и повторно используют для обустройства основания. Благодаря этому асфальт станет крепче и устойчивее к морозам.

"Поэтому покрытие дороги будет прочным и морозостойким. К тому же эта технология значительно удешевит и ускорит ремонт дорог. Плюс ко всему, гарантия на такое покрытие 10 лет. Также наши немецкие партнеры финансируют использование этого способа реновации дорог", — отметил Москаленко.

Чиновник добавил, что пилотным участком станет одна из улиц Львовской громады. В случае успешного результата у Садового метод планируют применять и в других городах Украины. Ожидается, что такое сотрудничество позволит существенно снизить стоимость работ и повысить их качество.

Напомним, что ко Дню Независимости во Львове презентуют художественную инсталляцию "Послеобразы". Ее центральным элементом станет экспозиция из 50 авторских стульев, которые олицетворяют потерю и память.

Ранее мы также информировали, что 21 августа российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Под удар попал и Львов, где в результате обстрела захватчиков погиб один человек.

ремонт Львов дороги Андрей Садовый Львовский городской совет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
