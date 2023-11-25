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"Арена-Львів" закупить систему відеоспостереження у компанії, яка під санкціями США

25 листопада 2023 00:13
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Ілля Рябінін
редактор
"Арена-Львів" закупить систему відеоспостереження у компанії, яка під санкціями США
Стадіон "Арена-Львів". Ілюстраційне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Дирекція українського стадіону "Арена-Львів" уклала угоду про закупівлю системи відеоспостереження у китайської компанії Tiandy. Однак ця компанія перебуває під санкціями міністерства торгівлі США за співпрацю іранським Корпусом вартових Ісламської революції.

Про це відомо з даних сайту закупівель Prozorro.

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За повідомленням NGL.media, на Tiandy Technologies у грудні минулого року накладено санкції міністерством торгівлі США. Однією з причин стала співпраця Tiandy з іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), який США визнали терористами. Саме КВІР відповідає за виробництво і постачання до ЗС РФ дронів-камікадзе Shahed-136. При цьому китайська компанія досі залишається на українському ринку, має представництво у Києві та корпоративний сайт Tiandy Ukraine.

"Арена-Львів" закупить систему відеоспостереження у компанії, яка під санкціями США
Демонстрація технології розпізнавання облич в головному офісі Tiandy у Тяньцзіні. Джерело: Bloomberg

Другим приводів для застосування санкцій проти Tiandy стала співпраця з розвідуправлінням НВАК та причетність до репресій проти уйгурів та інших етнічних меншин в Китаї.

Для чого такі витрати

"Арена-Львів" закупить систему відеоспостереження у компанії, яка під санкціями США
Інформація про тендер. Джерело: Prozorro

Згідно з тендером, на стадіоні хочуть встановити 305 камер відеоспостереження від Tiandy (302 камери) та Хiamen Milesight (3 камери). Монтування виконуватиме харківська компанія "Системний простір", яка має завершити роботу до кінця поточного року. У вартість також входить 14 моніторів, два сервери, програмне забезпечення та комп’ютерне обладнання для робочих місць дев’яти операторів. За словами в.о. директора  "Арени-Львів" Юрія Майбороди, оновлення потрібне з міркувань безпеки.

"Станом на 2023 рік система відеоспостереження стадіону була в неналежному стані: 40% камер вийшли з ладу, обладнання застаріле, запчастини до нього вже не виготовляються, тому наявне на той час обладнання не підлягало ремонту", — каже він.

Водночас розслідувачі Kyiv Post припускають, що таке обладнання від китайських компаній можуть використовувати як розвідка НВАК, так і ГРУ для збору конфіденційної інформації, в тому числі — для відстеження роботи української ППО.

Нагадаємо, що раніше комісія фінансів мерії Львова вимагає перевірити закупівлю ЛКП "Львівводоканал". Загальна сума тендеру — понад 20 млн грн. Водночас "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради" уклав угоду зі столичною компанією "Протек солюшнз Україна" на постачання медичних меблів на суму 18,8 млн грн. 

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