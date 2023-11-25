"Арена-Львов" закупит систему видеонаблюдения у компании под санкциями США

Стадион "Арена-Львов". Иллюстрационное фото: соцсети

Дирекция украинского стадиона "Арена-Львов" заключила соглашение о закупке системы видеонаблюдения у китайской компании Tiandy. Однако эта компания находится под санкциями министерства торговли США за сотрудничество с иранским Корпусом стражей Исламской революции.

Об этом известно из данных сайта закупок Prozorro.

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Что не так с компанией

По сообщению NGL.media, на Tiandy Technologies в декабре прошлого года наложены санкции министерством торговли США. Одной из причин стало сотрудничество Tiandy с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), который США признали террористами. Именно КСИР отвечает за производство и поставку в ВС РФ дронов-камикадзе Shahed-136. При этом китайская компания по-прежнему остается на украинском рынке, имеет представительство в Киеве и корпоративный сайт Tiandy Ukraine.

Демонстрация технологии распознавания лиц в головном офисе Tiandy в Тяньцзине. Источник: Bloomberg

Вторым поводом для применения санкций против Tiandy стало сотрудничество с разведуправлением НОАК и причастность к репрессиям против уйгуров и других этнических меньшинств в Китае.

Для чего такие расходы

Информация о тендере. Источник: Prozorro

Согласно тендеру, на стадионе хотят установить 305 камер видеонаблюдения от Tiandy (302 камеры) и Хiamen Milesight (3 камеры). Монтирование будет выполнять харьковская компания "Системное пространство", которая должна завершить работу до конца текущего года. В стоимость также входят 14 мониторов, два сервера, программное обеспечение и компьютерное оборудование для рабочих мест девяти операторов. По словам и.о. директора "Арены-Львов" Юрия Майбороды, обновление нужно из соображений безопасности.

"По состоянию на 2023 год система видеонаблюдения стадиона была в ненадлежащем состоянии: 40% камер вышли из строя, оборудование устаревшее, запчасти к нему уже не производятся, поэтому имеющееся в то время оборудование не подлежало ремонту", — говорит он.

В то же время, расследователи Kyiv Post предполагают, что такое оборудование от китайских компаний могут использовать как разведка НОАК, так и ГРУ для сбора конфиденциальной информации, в том числе для отслеживания работы украинского ПВО.

Напомним, что ранее комиссия финансов мэрии Львова требует проверить закупку ЛКП "Львовводоканал". Общая сумма тендера — более 20 млн грн. В то же время "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" заключил соглашение со столичной компанией "Протек солюшнз Украина" на поставку медицинской мебели на сумму 18,8 млн грн.