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Атака по Львову: 32-річний загиблий чоловік був добровольцем

20 вересня 2023 13:24
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Марта Байдака
Журналіст
Атака по Львову: 32-річний чоловік, який загинув був добровольцем
Петро Бурбан разом з сім'єю. Фото: Андрій Садовий
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 20 вересня стало відомо, що внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Чоловік після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну, де прослужив півтора року. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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У чоловіка вчора був перший робочий день

"Петро Бурбан прослужив півтора року. Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. Два тижні він  шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній.
Ворожий шахед забрав життя у сина, чоловіка, батька", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні внаслідок атаки дронами по Львову загинув 32-річний батько трьох дітей. Чоловік, тіло якого знайшли під завалами, є мешканцем села Городиславичі Петро Бурбан. Про це повідомили у Давидівській сільській територіальній громаді.

Додамо, у ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про нічну атаку. 

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