Атака по Львову: 32-річний чоловік, який загинув був добровольцем

Петро Бурбан разом з сім'єю. Фото: Андрій Садовий

Сьогодні, 20 вересня стало відомо, що внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Чоловік після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну, де прослужив півтора року.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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У чоловіка вчора був перший робочий день

"Петро Бурбан прослужив півтора року. Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. Два тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній.

Ворожий шахед забрав життя у сина, чоловіка, батька", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні внаслідок атаки дронами по Львову загинув 32-річний батько трьох дітей. Чоловік, тіло якого знайшли під завалами, є мешканцем села Городиславичі Петро Бурбан. Про це повідомили у Давидівській сільській територіальній громаді.

Додамо, у ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про нічну атаку.