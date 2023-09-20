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Атака по Львову: 32-летний погибший мужчина был добровольцем

20 сентября 2023 13:24
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Марта Байдака
Журналист
Атака по Львову: 32-летний мужчина, погибший был добровольцем
Петр Бурбан вместе с семьей. Фото: Андрей Садовый
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 20 сентября стало известно, что в результате вражеских обстрелов Львова, на одном из складов погиб 32-летний Петр Бурбан. Муж после полномасштабного вторжения пошел добровольцем на войну, где прослужил полтора года.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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У мужчины вчера был первый рабочий день

"Петр Бурбан прослужил полтора года. Недавно вернулся с войны в семью. Дома Петра ждала жена и трое маленьких детей. Две недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний. Вражеский шахед унес жизни у сына, мужа, отца", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в результате атаки дронами по Львову погиб 32-летний отец троих детей. Человек, тело которого нашли под завалами, является жителем села Городиславичи Петр Бурбан. Об этом сообщили в Давыдовской сельской территориальной общине.

Добавим, в ночь на 19 сентября российские террористы атаковали Львов "шахедами". В результате атаки возник пожар на промышленном складе. Также погиб и травмирован. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ночной атаке.

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