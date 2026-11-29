Медики рятують постраждалих; наслідки удару РФ по Львівщині. Фото: t.me/dsns_telegram; facebook.com/andriy.sadovyi. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, російські війська атакували Львівську область. Унаслідок падіння ворожого безпілотника постраждала п'ятирічна дитина. Хлопчика доправили до дитячої лікарні, він перебуває у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Новини.LIVE.

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Рятувальники на місці удару РФ. Фото: t.me/dsns_lviv

Який стан хлопчика після атаки РФ на Львівщину

Сьогодні, 29 листопада, російські окупанти завдали ударів по Львівській області. Внаслідок падіння ворожого дрона постраждав п'ятирічний хлопчик у селі Збиранка.

Після інциденту дитину госпіталізували до лікарні.

За словами Максима Козицького, медики оцінюють стан хлопчика як середньої тяжкості, його життю наразі нічого не загрожує.

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За даними ДСНС, внаслідок атаки на Львівську область також зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі Львівського району та автомобілі.

Під час ліквідації наслідків російського обстрілу рятувальники деблокували загиблого собаку.

Скриншот Козицького/Telegram

Новини Львівщини

Новини.LIVE інформували, що 29 листопада 2026 року росіяни завдали ударів по Львівській області. Вибухова хвиля пошкодила житлову забудову, зокрема вибила вікно в одному з будинків. Загалом пошкоджень зазнали чотири будинки на території дачних кооперативів, в одному з них серйозно постраждав дах.

Також ми писали, що 30 листопада у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії за графіками. Обмеження охоплять усі шість черг споживачів, а періоди знеструмлення триватимуть від ранку до вечора. Графіки оприлюднили у Львівобленерго.