Атака РФ на Львівщину: п'ятирічний хлопчик у стані середньої тяжкості
У неділю, 29 листопада, російські війська атакували Львівську область. Унаслідок падіння ворожого безпілотника постраждала п'ятирічна дитина. Хлопчика доправили до дитячої лікарні, він перебуває у стані середньої тяжкості.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Новини.LIVE.
Який стан хлопчика після атаки РФ на Львівщину
Сьогодні, 29 листопада, російські окупанти завдали ударів по Львівській області. Внаслідок падіння ворожого дрона постраждав п'ятирічний хлопчик у селі Збиранка.
Після інциденту дитину госпіталізували до лікарні.
За словами Максима Козицького, медики оцінюють стан хлопчика як середньої тяжкості, його життю наразі нічого не загрожує.
За даними ДСНС, внаслідок атаки на Львівську область також зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі Львівського району та автомобілі.
Під час ліквідації наслідків російського обстрілу рятувальники деблокували загиблого собаку.
Новини Львівщини
Новини.LIVE інформували, що 29 листопада 2026 року росіяни завдали ударів по Львівській області. Вибухова хвиля пошкодила житлову забудову, зокрема вибила вікно в одному з будинків. Загалом пошкоджень зазнали чотири будинки на території дачних кооперативів, в одному з них серйозно постраждав дах.
Також ми писали, що 30 листопада у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії за графіками. Обмеження охоплять усі шість черг споживачів, а періоди знеструмлення триватимуть від ранку до вечора. Графіки оприлюднили у Львівобленерго.