Наслідки атаки по Львівщині. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi/

Під час ворожого удару поблизу Львова постраждала дитина. Хлопчика доправили до лікарні, а на місці атаки зафіксували пошкодження житлової забудови.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про постраждалого хлопчика

Атака сталася поблизу села Збиранка Львівської громади. Вибухова хвиля вибила вікно в одному з будинків, а уламки скла травмували п’ятирічного хлопчика.

Пошкоджений будинок через російський дрон. Фото: Андрій Садовий

Наслідки російської атаки на Львівщині. Фото: Андрій Садовий

Дитину госпіталізували. Інформацію про її стан обіцяють повідомити додатково.

Також пошкоджень зазнали чотири будинки на території дачних кооперативів. В одному з них серйозно постраждав дах.

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