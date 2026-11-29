12-річний Станіслав, футбольний клуб "Ювентус". Скриншот із відео: tiktok.com/@nadjadudik. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Український блогер Станіслав Дудік, який став відомим завдяки мему про зайця Петрика, отримав запрошення від італійського футбольного клубу "Ювентус". Наприкінці листопада команда долучилася до популярного українського тренду в TikTok, використавши голос хлопця у своєму відео.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram Станіслава Дудіка.

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Ювентус запросив українського блогера на матч у Турині

Італійський клуб 24 листопада опублікував на своїй офіційній сторінці в TikTok 15-секундний гумористичний ролик. Станом на 29 листопада відео зібрало 4,7 мільйона переглядів.

Після цього Станіслав записав англомовне звернення до команди. Хлопець подякував клубу та розповів, що почав вболівати за нього завдяки португальському футболісту Кріштіану Роналду, який раніше виступав за "Ювентус".

Згодом представники клубу відповіли українцю та запропонували відвідати матч у Турині. Станіслав також подякував своїм підписникам, завдяки яким його відео набули популярності.

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Станіслав веде блог, у якому часто показує свого домашнього улюбленця. Знімати відео хлопцеві допомагає мама.

"Петрику, капусточка", — з такими словами блогер звертається до зайця, пропонуючи йому їжу. Однак тварина здебільшого не реагує на господаря.

Саме байдужість Петрика розсмішила користувачів соцмереж. Іноземці почали використовувати український звук у жартівливих відео про ситуації, коли хтось ігнорує їхні прохання. За кордоном зайця навіть прозвали Патріком та Big P.

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