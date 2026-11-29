12-летний Станислав, футбольный клуб "Ювентус". Скриншот из видео: tiktok.com/@nadjadudik. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский блогер Станислав Дудик, прославившийся благодаря мему о зайце Петрике, получил приглашение от итальянского футбольного клуба "Ювентус". В конце ноября команда присоединилась к популярному украинскому тренду в TikTok, использовав голос парня в своём видео.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Станислава Дудика.

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Ювентус пригласил украинского блогера на матч в Турине

Итальянский клуб 24 ноября опубликовал на своей официальной странице в TikTok 15-секундный юмористический ролик. По состоянию на 29 ноября видео набрало 4,7 миллиона просмотров.

После этого Станислав записал англоязычное обращение к команде. Парень поблагодарил клуб и рассказал, что стал болеть за него благодаря португальскому футболисту Криштиану Роналду, который ранее выступал за "Ювентус".

Впоследствии представители клуба ответили украинцу и предложили посетить матч в Турине. Станислав также поблагодарил своих подписчиков, благодаря которым его видео стали популярными.

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Станислав ведёт блог, в котором часто показывает своего домашнего питомца. Снимать видео парню помогает мама.

"Петрик, капусточка", — с такими словами блогер обращается к зайцу, предлагая ему еду. Однако животное в основном не реагирует на хозяина.

Именно равнодушие Петрика рассмешило пользователей соцсетей. Иностранцы начали использовать украинский звук в шуточных видео о ситуациях, когда кто-то игнорирует их просьбы. За рубежом зайца даже прозвали Патриком и Big P.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время визита во Львов принц Гарри опустился на одно колено перед украинским ветераном, чтобы общаться с ним на равных. Фотография с этой встречи тронула пользователей соцсетей.

Также мы сообщали о том, что Галицкий районный суд Львова еще на 60 суток оставил под стражей 33-летнюю Ирину Саветину. Ее обвиняют в совершении теракта в центре города в феврале 2026 года.