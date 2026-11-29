Последствия атаки на Львовской области. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi/

В результате вражеского удара вблизи Львова пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу, а на месте атаки зафиксировали повреждения жилой застройки.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Что известно о пострадавшем мальчике

Атака произошла вблизи села Збиранка Львовской общины. Взрывная волна выбила окно в одном из домов, а осколки стекла травмировали пятилетнего мальчика.

Поврежденный дом из-за российского дрона. Фото: Андрей Садовый

Последствия российской атаки на Львовщине. Фото: Андрей Садовый

Ребёнка госпитализировали. Информацию о его состоянии обещают сообщить дополнительно.

Также повреждения получили четыре дома на территории дачных кооперативов. В одном из них серьезно пострадала крыша.

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