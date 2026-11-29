Россияне атаковали Львовскую область: пострадал пятилетний мальчик
В результате вражеского удара вблизи Львова пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу, а на месте атаки зафиксировали повреждения жилой застройки.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.
Что известно о пострадавшем мальчике
Атака произошла вблизи села Збиранка Львовской общины. Взрывная волна выбила окно в одном из домов, а осколки стекла травмировали пятилетнего мальчика.
Ребёнка госпитализировали. Информацию о его состоянии обещают сообщить дополнительно.
Также повреждения получили четыре дома на территории дачных кооперативов. В одном из них серьезно пострадала крыша.
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Ранее Новини.LIVE рассказывали о животных, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали на границе Львовской области. Камеры наблюдения зафиксировали оленей, косуль, волков, лису и дикого кабана. На одном из видео заметили и медведя, который, судя по его активности, ещё не впал в зимнюю спячку.
Также 12-летний Станислав Дудик из Львовской области стал популярным в соцсетях благодаря видео со своим домашним зайцем Петриком. Ролик привлек внимание итальянского футбольного клуба "Ювентус", который использовал голос мальчика в своём видео, набравшем миллионы просмотров, а впоследствии пригласил его на матч в Турине.