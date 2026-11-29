Дикое животное в лесу, пограничник смотрит в бинокль. Фото: facebook.com/DPSUkraine

С наступлением холодов дикие животные продолжают перемещаться по лесам Львовской области в поисках пищи и укрытия. Их активность зафиксировали камеры видеонаблюдения на заснеженной приграничной территории.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие животные попали в объектив камер в лесах Львовской области

Среди лесных обитателей, появившихся перед объективами камер, — грациозные олени и косули, волки, лиса и дикий кабан.

Особое внимание привлек медведь. Судя по видео, он пока не спешит уходить в зимнюю спячку и продолжает прогуливаться по лесу.

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