Люди на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 30 ноября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают об обледенении. Кроме того, температура воздуха местами опустится до -20 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове и области 30 ноября

Осадков в течение суток не предвидится. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Погода в Украине утром 30 ноября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Львовской области ночью -9...-14 °C, в горах -18...-20 °C, днем 0...-5 °C;

во Львове ночью -10...-12 °C, днём -2...-4 °C.

Львовская область — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Львовоблэнерго", 29 ноября во Львове действуют графики почасовых отключений света. При этом меры ограничения не будут применяться к двум очередям.

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А в декабре львовяне будут оплачивать коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте по действующим на данный момент тарифам. При этом некоторые тарифы на коммунальные услуги уже изменились ранее.

Кроме того, 24 ноября Галицкий районный суд Львова принял решение оставить Ирину Саветину под стражей еще на 60 суток. Ее обвиняют в причастности к теракту, произошедшему в ночь на 22 февраля.