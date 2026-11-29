Люди на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 30 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про ожеледицю. Крім того, температура повітря подекуди знизиться до -20 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області 30 листопада

Опадів упродовж доби не передбачається. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні зранку 30 листопада. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Львівській області вночі -9...-14 °C, в горах -18...-20 °C, вдень 0...-5 °C;

у Львові вночі -10...-12 °C, вдень -2...-4 °C.

Львівщина — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Львівобленерго, 29 листопада у Львові діють графіки погодинних відключень світла. Водночас заходи обмеження не будуть застосовувати для двох черг.

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А у грудні львів’яни сплачуватимуть за комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті за тарифами, що діють нині. Водночас деякі комунальні розцінки вже зазнали змін раніше.

Крім того, 24 листопада Галицький районний суд Львова ухвалив рішення залишити під вартою Ірину Саветіну ще на 60 діб. Її обвинувачують у причетності до теракту, який стався в ніч проти 22 лютого.