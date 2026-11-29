Дика тварина у лісі, прикордонник дивиться у бінокль. Фото: facebook.com/DPSUkraine

З настанням холодів дикі тварини продовжують пересуватися лісами Львівщини в пошуках їжі та укриття. Їхню активність зафіксували камери відеоспостереження на засніженому прикордонні.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Новини.LIVE.

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Які тварини потрапили на камери у лісах Львівщини

Серед лісових мешканців, які з'явилися перед об'єктивами камер, — граційні олені та козулі, вовки, лисиця й дикий кабан.

Особливу увагу привернув ведмідь. Судячи з відео, він поки не поспішає вкладатися на зимову сплячку та продовжує прогулюватися лісом.

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