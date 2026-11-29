Атака РФ на Львовщину: пятилетний мальчик в состоянии средней тяжести
В воскресенье, 29 ноября, российские войска атаковали Львовскую область. В результате падения вражеского беспилотника пострадал пятилетний ребенок. Мальчика доставили в детскую больницу, он находится в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает Новини.LIVE.
Каково состояние мальчика после атаки РФ на Львовскую область
Сегодня, 29 ноября, российские оккупанты нанесли удары по Львовской области. В результате падения вражеского дрона пострадал пятилетний мальчик в селе Збиранка.
После инцидента ребенка госпитализировали в больницу.
По словам Максима Козицкого, медики оценивают состояние мальчика как средней тяжести, его жизни пока ничего не угрожает.
По данным ГСЧС, в результате атаки на Львовскую область также были повреждены жилые дома в частном секторе Львовского района и автомобили.
В ходе ликвидации последствий российского обстрела спасатели извлекли погибшую собаку.
Новости Львовской области
Новини.LIVE сообщали, что 29 ноября 2026 года россияне нанесли удары по Львовской области. Взрывная волна повредила жилую застройку, в частности выбила окно в одном из домов. Всего повреждения получили четыре дома на территории дачных кооперативов, в одном из них серьезно пострадала крыша.
Также мы писали, что 30 ноября во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии по графикам. Ограничения затронут все шесть очередей потребителей, а периоды отключений будут длиться с утра до вечера. Графики обнародованы в "Львовоблэнерго".