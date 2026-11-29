Медики оказывают помощь пострадавшим; последствия удара РФ по Львовской области. Фото: t.me/dsns_telegram; facebook.com/andriy.sadovyi. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, российские войска атаковали Львовскую область. В результате падения вражеского беспилотника пострадал пятилетний ребенок. Мальчика доставили в детскую больницу, он находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает Новини.LIVE.

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Спасатели на месте удара РФ. Фото: t.me/dsns_lviv

Каково состояние мальчика после атаки РФ на Львовскую область

Сегодня, 29 ноября, российские оккупанты нанесли удары по Львовской области. В результате падения вражеского дрона пострадал пятилетний мальчик в селе Збиранка.

После инцидента ребенка госпитализировали в больницу.

По словам Максима Козицкого, медики оценивают состояние мальчика как средней тяжести, его жизни пока ничего не угрожает.

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По данным ГСЧС, в результате атаки на Львовскую область также были повреждены жилые дома в частном секторе Львовского района и автомобили.

В ходе ликвидации последствий российского обстрела спасатели извлекли погибшую собаку.

Скриншот Козицкого/Telegram

Новости Львовской области

Новини.LIVE сообщали, что 29 ноября 2026 года россияне нанесли удары по Львовской области. Взрывная волна повредила жилую застройку, в частности выбила окно в одном из домов. Всего повреждения получили четыре дома на территории дачных кооперативов, в одном из них серьезно пострадала крыша.

Также мы писали, что 30 ноября во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии по графикам. Ограничения затронут все шесть очередей потребителей, а периоды отключений будут длиться с утра до вечера. Графики обнародованы в "Львовоблэнерго".