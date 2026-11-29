До 4 часов без света: графики отключений во Львове завтра
В понедельник, 30 ноября, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения коснутся всех шести очередей потребителей. Свет будут отключать в разное время — с утра до вечера.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.
Графики отключений света во Львове и области 30 ноября
По распоряжению Укрэнерго в течение суток 30 ноября во Львове и области будут применяться почасовые отключения электроэнергии.
Согласно обнародованному графику, для каждой очереди определены следующие периоды без электроснабжения:
- 1.1 — с 15:30 до 19:00;
- 1.2 — с 08:00 до 12:00;
- 2.1 — с 19:00 до 21:00;
- 2.2 — с 08:00 до 12:00;
- 3.1 — с 12:00 до 15:30;
- 3.2 — с 15:30 до 19:00;
- 4.1 — с 19:00 до 21:00;
- 4.2 — с 15:30 до 19:00;
- 5.1 — с 19:00 до 21:00;
- 5.2 — с 08:00 до 12:00;
- 6.1 — с 12:00 до 15:30;
- 6.2 — с 12:00 до 15:30.
Информация о графиках была обнародована по состоянию на 19:43 29 ноября.
Новости Львовской области
Новини.LIVE сообщали, что 30 ноября во Львовской области прогнозируется переменная облачность без осадков, однако на дорогах возможен гололед. Ночью температура в области снизится до -9…-14 °C, а в горах — до -18…-20 °C. Во Львове ночью ожидается -10…-12 °C, днем — -2…-4 °C.
Также мы сообщали, что в декабре 2026 года во Львове не изменятся тарифы на газ, электроэнергию, воду, отопление и горячее водоснабжение. Газ для клиентов "Нафтогаза" будет стоить 7,96 грн за кубометр, а электроэнергия — 4,32 грн за кВт·ч. Также останутся в силе цены на проезд в общественном транспорте, которые зависят от способа оплаты.