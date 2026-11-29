Люди переходят дорогу в темноте во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 30 ноября, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения коснутся всех шести очередей потребителей. Свет будут отключать в разное время — с утра до вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений света во Львове и области 30 ноября

По распоряжению Укрэнерго в течение суток 30 ноября во Львове и области будут применяться почасовые отключения электроэнергии.

Согласно обнародованному графику, для каждой очереди определены следующие периоды без электроснабжения:

1.1 — с 15:30 до 19:00;

1.2 — с 08:00 до 12:00;

2.1 — с 19:00 до 21:00;

2.2 — с 08:00 до 12:00;

3.1 — с 12:00 до 15:30;

3.2 — с 15:30 до 19:00;

4.1 — с 19:00 до 21:00;

4.2 — с 15:30 до 19:00;

5.1 — с 19:00 до 21:00;

5.2 — с 08:00 до 12:00;

6.1 — с 12:00 до 15:30;

6.2 — с 12:00 до 15:30.

Информация о графиках была обнародована по состоянию на 19:43 29 ноября.

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Скриншот сообщения Львовоблэнерго/Telegram

Новости Львовской области

Новини.LIVE сообщали, что 30 ноября во Львовской области прогнозируется переменная облачность без осадков, однако на дорогах возможен гололед. Ночью температура в области снизится до -9…-14 °C, а в горах — до -18…-20 °C. Во Львове ночью ожидается -10…-12 °C, днем — -2…-4 °C.

Также мы сообщали, что в декабре 2026 года во Львове не изменятся тарифы на газ, электроэнергию, воду, отопление и горячее водоснабжение. Газ для клиентов "Нафтогаза" будет стоить 7,96 грн за кубометр, а электроэнергия — 4,32 грн за кВт·ч. Также останутся в силе цены на проезд в общественном транспорте, которые зависят от способа оплаты.