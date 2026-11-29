Люди переходять дорогу в темряві під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 30 листопада, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження стосуватимуться всіх шести черг споживачів. Світло вимикатимуть у різні проміжки часу — від ранку до вечора.

Про це повідомили у пресслужбі Львівобленерго, інформує Новини.LIVE.

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Графіки відключень світла у Львові та області 30 листопада

За розпорядженням Укренерго протягом доби 30 листопада у Львові та області застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії.

Згідно з оприлюдненим графіком, для кожної черги визначили такі періоди без електропостачання:

1.1 — з 15:30 до 19:00;

1.2 — з 08:00 до 12:00;

2.1 — з 19:00 до 21:00;

2.2 — з 08:00 до 12:00;

3.1 — з 12:00 до 15:30;

3.2 — з 15:30 до 19:00;

4.1 — з 19:00 до 21:00;

4.2 — з 15:30 до 19:00;

5.1 — з 19:00 до 21:00;

5.2 — з 08:00 до 12:00;

6.1 — з 12:00 до 15:30;

6.2 — з 12:00 до 15:30.

Інформацію про графіки оприлюднили станом на 19:43 29 листопада.

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Скриншот повідомлення Львівобленерго/Telegram

Новини Львівщини

Новини.LIVE інформували, 30 листопада на Львівщині прогнозують мінливу хмарність без опадів, однак на дорогах можлива ожеледиця. Уночі температура в області знизиться до -9…-14 °C, а в горах — до -18…-20 °C. У Львові вночі очікується -10…-12 °C, удень — -2…-4 °C.

Також ми повідомляли, що у грудні 2026 року у Львові не зміняться тарифи на газ, електроенергію, воду, опалення та гаряче водопостачання. Газ для клієнтів "Нафтогазу" коштуватиме 7,96 грн за кубометр, а електроенергія — 4,32 грн за кВт-год. Також залишаться чинними ціни на проїзд у громадському транспорті, які залежать від способу оплати.