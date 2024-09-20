Аварія за участі пенсіонерки у Львові — у Садового повідомили деталі

Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото: Роман Балук

У Львові на вулиці Личаківській жінка оступилась, впала у бік дороги та вдарилась об автобус. Внаслідок цього її госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 20 вересня.

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В управлінні транспорту ЛМР розповіли, що постраждалою є 67-річна жінка. Каретою швидкої допомоги її доставили до лікарні святого Луки Першого ТМО. Наразі їй проводять обстеження та надають всю необхідну допомогу.

"Водій автобуса №47-А на переході пропустив жінку і вирушив на зелений сигнал. Але оскільки в той час там був затор, з пішохідного переходу він не з'їхав. У цей момент по вул. Личаківській вниз їхав трамвай. І пані, яка перейшла дорогу, очевидно, злякавшись, зробила крок назад, впала та вдарилася об автобус", — зазначили в ЛК АТП-1.

Обставини та причини аварії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові 19 вересня жінка похилого віку потрапила під колеса автобуса. Постраждалу ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

Також у Львівській області під колеса електровоза потрапила жінка. Смертельна ДТП сталася на ділянці залізниці у Стрию, від отриманих травм постраждала померла в лікарні.