Авария с участием пенсионерки во Львове — у Садового сообщили детали

Автомобиль скорой помощи. Фото: Роман Балук

Во Львове на улице Лычаковской женщина оступилась, упала в сторону дороги и ударилась об автобус. В результате этого ее госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 20 сентября.

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В управлении транспорта ЛГС рассказали, что пострадавшей является 67-летняя женщина. Каретой скорой помощи ее доставили в больницу святого Луки Первого ТМО. Сейчас ей проводят обследование и оказывают всю необходимую помощь.

"Водитель автобуса №47-А на переходе пропустил женщину и отправился на зеленый сигнал. Но поскольку в то время там была пробка, с пешеходного перехода он не съехал. В этот момент по ул. Лычаковской вниз ехал трамвай. И женщина, которая перешла дорогу, очевидно, испугавшись, сделала шаг назад, упала и ударилась об автобус", — отметили в ЛК АТП-1.

Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Напомним, во Львове 19 сентября пожилая женщина попала под колеса автобуса. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

Также во Львовской области под колеса электровоза попала женщина. Смертельное ДТП произошло на участке железной дороги в Стрые, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.