У Львові 19 вересня автобус збив 77 річну жінку — деталі ДТП

ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

У Львові у четвер, 19 вересня, жінка похилого віку потрапила під колеса автобуса. Постраждалу ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у п'ятницю, 20 вересня.

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Вчора близько 14:00 на вулиці Франка 42-річний водій автобуса Еталон здійснив наїзд на пішохода — 77-річну жінку. Внаслідок цього вона дістала тілесні ушкодження та була ушпиталена.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.