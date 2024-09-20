У Львові 19 вересня автобус збив 77 річну жінку — деталі ДТП

У центрі Львова автобус переїхав пенсіонерку
20 вересня 2024 11:48
ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
У Львові у четвер, 19 вересня, жінка похилого віку потрапила під колеса автобуса. Постраждалу ушпиталили з тілесними ушкодженнями.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у п'ятницю, 20 вересня.
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ДТП на вулиці Франка у Львові 19 вересня
Вчора близько 14:00 на вулиці Франка 42-річний водій автобуса Еталон здійснив наїзд на пішохода — 77-річну жінку. Внаслідок цього вона дістала тілесні ушкодження та була ушпиталена.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.
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