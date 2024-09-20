Во Львове 19 сентября автобус сбил 77-летнюю женщину — детали ДТП

ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львове в четверг, 19 сентября, пожилая женщина попала под колеса автобуса. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в пятницу, 20 сентября.

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Вчера около 14:00 на улице Франко 42-летний водитель автобуса Еталон совершил наезд на пешехода — 77-летнюю женщину. В результате она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Правоохранители открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит до трех лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.