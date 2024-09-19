Поезда. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую. Приобрести можно в приложении, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в четверг, 19 сентября.

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"Благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL, завершается короткий перерыв в продаже билетов на популярное пересадочное сообщение из Варшавы через Раву-Русскую во Львов. Укрзализныця благодарит SKPL за все усилия, приложенные для дальнейшего бесперебойного функционирования этого рейса", — говорится в сообщении.

Расписание движения останется без изменений. Поезд №767 отправляется из Варшавы Всходней ежедневно в 21:31, останавливается в Люблине с 23:27 до 23:40, и прибывает в Раву-Русскую в 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде).

Пересадочный поезд №867/868 отправляется из Равы-Русской в 06:15, останавливается во Львове с 07:47 до 08:02, в Ивано-Франковске с 11:12 до 11:16 и прибывает в Коломыю в 12:00.

Поезд №867/868 возвращается из Коломыи в 03:06, останавливается в Ивано-Франковске с 03:55 до 04:00, во Львове с 06:58 до 07:14 и прибывает в Раву-Русскую в 08:38.

Поезд №767 отправляется из Равы-Русской в 10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде), останавливается в Люблине с 13:50 до 14:11 и прибывает на станцию Варшава Всходня в 16:01.