Поїзди. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця відновила продаж квитків на поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську. Придбати можна в застосунку, на сайті, в чат-боті або в касах вокзалів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 19 вересня.

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"Завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL, завершується коротка перерва у продажі квитків на популярне пересадкове сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова. Укрзалізниця дякує SKPL за всі зусилля, докладені для подальшого безперебійного функціонування цього рейсу", — йдеться у повідомленні.

Розклад руху залишиться без змін. Поїзд №767 відправляється з Варшави Всходньої щодня о 21:31, зупиняється у Любліні з 23:27 до 23:40, та прибуває до Рави-Руської о 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді).

Пересадковий поїзд №867/868 відправляється з Рави-Руської о 06:15, зупиняється у Львові з 07:47 до 08:02, в Івано-Франківську з 11:12 до 11:16 і прибуває у Коломию о 12:00.

Поїзд №867/868 повертається з Коломиї о 03:06, зупиняється в Івано-Франківську з 03:55 до 04:00, у Львові з 06:58 до 07:14 та прибуває до Рави-Руської о 08:38.

Поїзд №767 відправляється з Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді), зупиняється у Любліні з 13:50 до 14:11 і прибуває на станцію Варшава Всходня о 16:01.