Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на Львівщині 3 жовтня

Чоловік годує птахів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Львові та області 3 жовтня прогнозують мінливу погоду та хмарність без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, температура повітря становитиме 0–4° заморозку. Вдень повітря прогріється до +19...+24°. Вітер буде південно-східним, 5–10 м/с. У регіоні також оголосили високу пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Погода на Львівщині 3 жовтня

За прогнозом, у Львівській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, видимість у ньому становитиме 500–1000 метрів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують сильний заморозок 0...+4°, вдень температура становитиме +19...+24°.

Якою буде погода у Львові

У Львові також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, а видимість може погіршуватися до 500–1000 метрів.

Читайте також:

Погода у Львові 3 жовтня. Фото: Meteoprog

Вітер буде південно-східним, 5–10 м/с. Вночі прогнозують заморозок 0...+2°, вдень температура підвищиться до +20...+22°.

Пожежна небезпека на Львівщині

3 жовтня у Львівській області прогнозують високу, 4-го класу, пожежну небезпеку.

Пожежна небезпека. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Гідрологічна ситуація

На річках Львівщини продовжить зберігатися низька літньо-осіння межень із малозмінним рівневим режимом. На окремих ділянках можливі незначні коливання рівнів води з перевагою спаду.

Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

На більшості річок області рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень або нижчими за них на 1–6 см. Найближчої доби суттєвих змін гідрологічної ситуації не прогнозують.

Останні новини Львову

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що у Львові Шевченківський районний суд оголосив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Суд визнав його винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю і призначив довічне позбавлення волі.

Також Новини.LIVE писав, що у Львові суд продовжив розгляд справи про вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Під час засідання обвинувачений Михайло Сцельніков попросив замінити йому захисника, після чого суд оголосив перерву до 12 жовтня.