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Главная Львов Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды на Львовщине на завтра

Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды на Львовщине на завтра

Ua ru
2 октября 2026 17:07
Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды на Львовщине на 3 октября
Мужчина кормит птиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во Львове и области 3 октября прогнозируется переменная погода и облачность без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, температура воздуха составит 0–4° ниже нуля. Днем воздух прогреется до +19...+24°. Ветер будет юго-восточным, 5–10 м/с. В регионе также объявлена высокая пожарная опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Погода во Львовской области 3 октября

По прогнозу, во Львовской области будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, видимость в нем составит 500–1000 метров.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется сильный заморозок 0...+4°, днем температура составит +19...+24°.

Какая будет погода во Львове

Во Львове также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, а видимость может ухудшаться до 500–1000 метров.

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Погода во Львове 3 октября. Фото: Meteoprog

Ветер будет юго-восточным, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется заморозки 0...+2°, днем температура повысится до +20...+22°.

Пожарная опасность во Львовской области

3 октября во Львовской области прогнозируется высокая, 4-го класса, пожарная опасность.

На зображенні може бути: карта, вогонь і текст
Пожарная опасность. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Гидрологическая ситуация

На реках Львовской области продолжит сохраняться низкая летне-осенняя межень с малоизменчивым уровнем воды. На отдельных участках возможнынезначительные колебания уровня воды с преобладанием спада.

На зображенні може бути: карта і текст
Обзор гидрологической ситуации. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

На большинстве рек области уровни воды остаются близкими к минимальным многолетним значениям или ниже их на 1–6 см. В ближайшие сутки существенных изменений гидрологической ситуации не прогнозируется.

Последние новости Львова

Ранее Новини.LIVE сообщал, что во Львове Шевченковский районный суд огласил приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Суд признал его виновным в умышленном убийстве и незаконном обращении с огнестрельным оружием и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Также Новини.LIVE писал, что во Львове суд продолжил рассмотрение дела об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Во время заседания обвиняемый Михаил Сцельников попросил заменить ему защитника, после чего суд объявил перерыв до 12 октября.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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